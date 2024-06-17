'Apple Intelligence' bekleyenlere kötü haber... Bir başka bahara kaldı

17 Haziran 2024 16:07 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:08

Apple, WWDC 24'te yeni Apple Intelligence özelliklerini duyurduğunda, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max dışındaki tüm iPhone sahipleri için kötü bir haber vardı: Yeni yapay zeka özelliklerini sadece bu modellerin çalıştırabileceği belirtildi.

Ancak tek kötü haber bu değil. En yeni amiral gemisi iPhone'lardan birine sahip olsanız ya da eylül ayında bir iPhone 16 satın almayı planlıyor olsanız bile, Apple Intelligence'in bazı temel özelliklerini deneyebilmek için hâlâ epeyce beklemeniz gerekebilir.

APPLE INTELLIGENCE 2025'TE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple'ın bu özelliklerin piyasaya sürülmesine ilişkin yol haritası sonbaharın ötesine ve 2025'e kadar uzanıyor, yani bazı özellikler önümüzdeki yıla kadar kullanıma sunulmayacak.

İyi haber şu ki, her bir Apple Intelligence özelliği için önümüzdeki yıla kadar beklemeniz gerekmeyecek. Bazı özellikler iOS 18 eylül ayında piyasaya sürüldüğünde ya da sonraki aylarda kullanıma sunulacak.

Örneğin Siri'nin daha fazla konuşma yeteneği ve kelimelerinizi karıştırdığınızda bile ne dediğinizi anlama becerisi, iOS 18 piyasaya sürüldüğünde bir parçası olacak.

Mevcut geliştirici beta sürümü halihazırda ses kayıtlarını ve sesli mesajları yazıya dökme ve matematik denklemlerini otomatik olarak hesaplama özelliklerini içeriyor. Muhtemelen 2024 yılında kullanıma sunulacak diğer özellikler arasında bildirimlerinize öncelik verme ve mesajlarınızı özetleme özelliği de yer alacak (bu web sayfalarını, notları, e-postaları ve sesli notları da kapsıyor).

Metninizi düzeltmenize, metni farklı bir stil veya tonda yeniden yazmak için üretken yapay zeka kullanmanıza veya önemli noktaların bir listesini oluşturmanıza olanak tanıyan yazma araçlarının 2024'te kullanıma sunulması muhtemel. Kendi emojinizi oluşturma becerisi de dahil olmak üzere görüntü oluşturma araçlarının da iOS 18'in ilk sürümlerinde yer alması bekleniyor.

HANGİ ÖZELLİKLER 2025'E ERTELENECEK

Birçok özellik 2024 yılında kullanıma sunulacak olsa da, Apple Intelligence'in geliştirilmesinde görev alan çalışanlar Mark Gurman'a bazı özelliklerin 2025 yılına kadar kullanıma sunulmayacağını belirtti. Lansman sırasında eksik olacak en büyük özelliklerden biri Siri'nin bazı yetenekleri.

Siri'nin iPhone'unuzdaki nesneleri bağlama göre bulma özelliğinin önümüzdeki yıla kadar gelmesi pek olası görünmüyor. Bu özellik size "Annemin uçağı saat kaçta iniyor?" gibi sorular sorma olanağı verirken, Siri mesajlarınıza ve e-postalarınıza dayanarak ne demek istediğinizi ve kimden bahsettiğinizi anlıyor. Bu özellik, semantik indeksleme ile destekleniyor.

Siri'den bir fotoğrafı aramasını, düzenlemesini ve ardından bir kişiye göndermesini isteme özelliği de 2025'e kadar iOS 18'in bir parçası olmayacak. Siri'ye o anda ekranınızda görüntülenen bilgiler hakkında soru sorabileceğiniz 'ekran farkındalığı' da gecikecek.

Mail uygulamasının e-postalarınızı kategoriler halinde gruplandırabilmesi ve kod yazarken yardımcı olabilecek Swift Assist özelliği gibi diğer bazı özelliklerin de önümüzdeki yıla kadar gelmesi beklenmiyor.