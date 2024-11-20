Apple, iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 güncellemelerini yayınladı: İşte gelen yenilikler

20 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:16

Apple, iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 güncellemelerini yayınlayarak iOS 18 işletim sisteminin ilk versiyonlarında karşılaşılan hataları düzeltti. Apple, söz konusu güncellemeyi "Tüm kullanıcılara önerilir" diyerek duyurdu.

Apple​, dün iOS 18​ ve iPadOS 18​ işletim sistemleri için küçük ancak önemli güncellemeler olan iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 sürümlerini yayınladı. Eylül ayında piyasaya sürülen ana sürümlere yönelik hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren söz konusu güncellemeler, iOS 18.1'in yayınlanmasından sadece üç hafta sonra kullanıcılara sunuldu.

GÜNCELLEMEYİ NASIL İNDİREBİLİRSİNİZ?

iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 güncellemelerini iPhone ve iPad cihazlarınıza Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesinden kablosuz olarak indirebilirsiniz. Ancak güncellemenin cihazınıza yüklenmesi için Wi-Fi bağlantısı yetmiyor, yeterli depolama alanı gerektiğini de unutmayın.

Öte yandan Apple, halen iOS 17 sürümünü kullanan cihazları da unutmayarak bu modeller için iOS 17.7.2 güncellemesini de yayınladı.

İOS 18.1.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 18.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler, hata düzeltmelerinden ibaret. Apple hangi hataları düzelttiğini tam olarak belirtmemekle birlikte, sürüm notlarında şu ifadeyi kullanıyor: "Bu güncelleme, önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir."