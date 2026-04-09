Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.4.1 ile iPadOS 26.4.1 güncellemeleriyle karşımıza çıktı. Yaklaşık iki hafta önce gelen ana sürümün ardından yayınlanan yeni yazılımlar, daha çok cihazlardaki ufak pürüzleri gidermeyi hedefliyor.

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor

HABERİN ÖZETİ Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 güncellemelerini, ufak pürüzleri giderme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme amacıyla yayınladı. Güncellemeler 23E254 yapı numarasına sahip. Güncellemeler herhangi bir güvenlik yaması barındırmıyor. Kullanıcılar güncellemeleri Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarından indirebilir. iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 sürümlerinin Beta testleri devam ediyor ve bu sürümlerin Nisan sonu veya Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple'ın resmi sürüm notlarına göre, 23E254 yapı numarasına sahip güncellemeler "tanımlanmamış" hata düzeltmelerini içeriyor. Şirketin web sitesinde yer alan detaylar incelendiğinde, yeni paketlerin herhangi bir güvenlik yaması barındırmadığı açıkça görülüyor.

Söz konusu değişikliklerin, yalnızca cihazlardaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklandığı belirtildi.

IOS 26.5 İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

Uyumlu iPhone ve iPad modellerine sahip olan kullanıcılar, cihazlarının "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımlarını takip ederek iOS 26.4.1 güncellemesini kablosuz ağ üzerinden kolaylıkla indirebilir.

Öte yandan şirket, bir sonraki büyük aşama olan iOS 26.5 ile iPadOS 26.5 sürümlerinin Beta testlerini halihazırda sürdürüyor. Nisan sonu veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni versiyonlar şimdiden merakla bekleniyor.