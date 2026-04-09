Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor

Teknoloji devi Apple, iOS 26.4 sürümünden kısa süre sonra hata düzeltmelerine odaklanan iOS 26.4.1 güncellemesini kullanıcıların erişimine sundu. Peki yeni sürüm neler getiriyor? İşte tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 13:48

, iPhone ve iPad kullanıcıları için 26.4.1 ile 26.4.1 güncellemeleriyle karşımıza çıktı. Yaklaşık iki hafta önce gelen ana sürümün ardından yayınlanan yeni yazılımlar, daha çok cihazlardaki ufak pürüzleri gidermeyi hedefliyor.

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor

0:00 79
HABERİN ÖZETİ

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 güncellemelerini, ufak pürüzleri giderme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme amacıyla yayınladı.
Güncellemeler 23E254 yapı numarasına sahip.
Güncellemeler herhangi bir güvenlik yaması barındırmıyor.
Kullanıcılar güncellemeleri Ayarlar &gt; Genel &gt; Yazılım Güncelleme adımlarından indirebilir.
iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 sürümlerinin Beta testleri devam ediyor ve bu sürümlerin Nisan sonu veya Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Apple'ın resmi sürüm notlarına göre, 23E254 yapı numarasına sahip güncellemeler "tanımlanmamış" hata düzeltmelerini içeriyor. Şirketin web sitesinde yer alan detaylar incelendiğinde, yeni paketlerin herhangi bir güvenlik yaması barındırmadığı açıkça görülüyor.

Söz konusu değişikliklerin, yalnızca cihazlardaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklandığı belirtildi.

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor

IOS 26.5 İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

Uyumlu iPhone ve iPad modellerine sahip olan kullanıcılar, cihazlarının "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımlarını takip ederek iOS 26.4.1 güncellemesini kablosuz ağ üzerinden kolaylıkla indirebilir.

Öte yandan şirket, bir sonraki büyük aşama olan iOS 26.5 ile iPadOS 26.5 sürümlerinin Beta testlerini halihazırda sürdürüyor. Nisan sonu veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni versiyonlar şimdiden merakla bekleniyor.

Apple, iOS 26.4.1 güncellemesini sundu: Önemli hataları çözüyor
ETİKETLER
#apple
#ios
#yazılım güncellemesi
#İPados
#Hata Düzeltmesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.