Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple, iPhone'lara 200 Megapiksel kamera getiriyor: Testler başladı

Apple, gelecek yıl çıkacak iPhone modelleri için 200 Megapiksellik yeni bir telefoto kamera sensörünü test ediyor. Yüksek Megapiksel değeri sayesinde kullanıcılar çok daha detaylı fotoğraflar çekip görüntü kalitesi düşmeden kırpma işlemi yapabilecek.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 17:39

Apple yepyeni bir sensörünü test ediyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen modellerinde 200 Megapiksellik devasa bir telefoto lens görebiliriz.

Apple, iPhone'lara 200 Megapiksel kamera getiriyor: Testler başladı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Apple, gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modelleri için 200 Megapiksellik yeni bir telefoto kamera sensörünü test ediyor.
Test edilen 200 Megapiksel sensör, Oppo Find X9 Ultra modelinde yer alacağı konuşulan donanıma benziyor.
Daha önce Apple'ın tedarik zincirlerinde 200 Megapiksel kamera sensörlerinin konuşulduğu ancak prototiplerde henüz yer almadığı iddia edilmişti.
Morgan Stanley, Apple'ın en erken 2028 yılında 200 Megapiksel kamerayı iPhone'lara getirmek için çalıştığını rapor etmişti.
Samsung, 2023'te Galaxy S23 Ultra ile 200 Megapiksel arka kamerayı piyasaya sürerek öncü olmuştu.
Gelecek yıl iPhone serisinin 20. yıl dönümü kutlanacak ve Apple'ın buna özel üst düzey bir model tanıtabileceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Paylaşılan bilgilere bakıldığında, test edilen 1/1.2 inçlik 200 Megapiksel sensörün, Oppo'nun yakında tanıtacağı Find X9 Ultra modelinde yer alacağı konuşulan donanıma oldukça benzediği göze çarpıyor. Find X9 Pro'da 1/1.56 inçlik büyük bir 200 Megapiksel periskop telefoto lens mevcut. Ultra modeli ise 1/1.28 inçlik daha da gelişmiş bir sensörle sınırları iyice zorluyor.

IPHONE'A 200 MEGAPİKSEL KAMERA GELİYOR

Ocak ayında 'ın tedarik zincirlerinde 200 Megapiksel kamera sensörlerinin konuşulduğu, ancak mühendislik prototiplerinde henüz yer almadığı iddia edilmişti. O dönemde şirketin mevcut 48 megapiksel sistemlerini iyileştirmeye odaklandığı belirtiliyordu.

Morgan Stanley de yine ocakta yayınladığı bir raporda, devinin en erken 2028 yılında 200 Megapiksel kamerayı iPhone'lara getirmek için çalıştığını vurgulamıştı.

Samsung, 2023 yılında Galaxy S23 Ultra ile 200 Megapiksel arka kamerayı piyasaya sürerek rakiplerine öncü olmuştu. Apple'ın da benzer bir hamle yapması halinde, iPhone kullanıcıları çok daha detaylı fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca yüksek çözünürlük sayesinde görüntü kalitesi bozulmadan daha fazla kırpma ve büyük boyutlu baskı alma imkanı doğacak.

20. YILA ÖZEL MODEL YOLDA OLABİLİR

Şirketin 2027 yılının başlarında standart iPhone 18'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni nesil Pro modelleri ise her zamanki gibi eylül ayında sahneye çıkacak.

Önümüzdeki yıl aynı zamanda iPhone serisinin 20. yıl dönümü kutlanacak. Apple'ın buna özel olarak tıpkı iPhone X döneminde olduğu gibi üst düzey premium bir model tanıtabileceği tahmin ediliyor.

