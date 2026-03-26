Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tüm dünya peşinde! ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı: İşte en fazla talep gören iki füze

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci devam eden Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail savaşlarına değinerek savunma sanayide kritik adımların atıldığını belirtti. Bolu'da öğrencilerle buluşan Murat İkinci, Türkiye'nin dünyada en fazla talep gören füzelerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 16:20

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Genel Müdürü Murat İkinci, Bolu'da üniversiteli ve liseli öğrencilere savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verdi.

Gençlerin merak ettiği soruları cevaplayan Murat İkinci, UMTAS ve Karaok füzelerinin Dünya'da yoğun talep gördüğünü ifade etti.

TÜM DÜNYA PEŞİNDE

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunlar genelde küçük füzeler ama, savaş alanında tek bir kişinin kullanımına izin verdiği için fark yaratan füzeler, UMTAS ve KARAOK füzesi. Bunları şuanda Ukrayna savaşında sıkça kullanıyorlar. Zırhlı araçları ve etkisiz hale getirebilmek için. Şuan da dünyanın en çok aradığı füzelerden bir tanesi. O kadar çok kullanılıyorki dünyada bunu üreten ülke sayısı da çok az. Dünyada en fazla talep gören füzeler. Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz. Bu füzeler üzerinde çok farklı teknolojiler var. Başarılı bir tanksavar füzesi" diye konuştu.

SAVUNMA KALKANININ STRATEJİK ÖNEMİ

Savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci "İran ile İsrail arasındaki savaş, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş şunu gösterdi; Eğer kendimizi koruyacak sistemlerimiz yoksa dünyada hukukun, insan haklarının ve uluslararası ilişkilerin çok da önemli olmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Güçlü olan, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için güçsüz gördüğü ülkelere kolaylıkla zarar verebiliyor. Bunu da herhangi bir gerekçeye dayandırma zorunluluğu duymuyor. Dolayısıyla bir ülke, gelecekte kendisi için bir fırsat oluşturmak istiyorsa kendi ülke güvenliğini korumak ve ona en üst düzeyde sahip çıkmak zorundadır" dedi.

"SAVUNMA SEKTÖRÜNE OLAN İLGİ ARTIYOR"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Murat İkinci, savunma sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmanın önemine değinerek, "Roketsan ülkemizde savunma alanında en önemli teknolojik buluşlardan bir tanesidir. Üniversitedeki kardeşlerimizle bir araya gelmemiz sağlandı. Organizasyonlar aslında bizim çalıştığımız alanları, çalıştığımız teknolojileri, geleceğin mühendislerine anlattığımız ortamlar olarak değerlendiriyoruz. Davetleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizle, savunma sektörü teknolojileri, gelecek vizyonu, savunma sanayinin geleceğinde yer alacak olan teknolojileri burada konuşma fırsatı bulduk. Umarım onlar açısından da faydalı, yararlı olur. Bugün salon çok doluydu, sadece üniversitedeki öğrencilerimiz değil, lise çağındaki öğrencilerimiz de bizimle beraberdi. Bu da bizim için çok sevindirici bir şey. Savunma sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Ne kadar fazla insan kaynağı yetiştirebilirsek, savunma sektöründe o kadar daha fazla teknoloji geliştirebiliriz" şeklinde konuştu.

KARAOK FÜZESİ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Menzil2,5 km ve üzeri
Arayıcı BaşlıkKızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR) - Gece ve gündüz operasyon imkanı
Vuruş ModlarıDoğrudan vuruş, Üst saldırı (top-attack)
TaşınabilirlikFüze ve tüp toplamda 16 kg'dan az ağırlık, 110 cm uzunluk (piyade birlikleri için yüksek hareket kabiliyeti)
Kullanım AlanıHava hücum, hava indirme, amfibi harekatlarda kısa mesafedeki tehditleri durdurma ve imha etme
KARAOK FÜZESİ ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI
At-Unut ÖzelliğiAteşlendikten sonra hedefini otomatik olarak takip eder, kullanıcı yerini hızla değiştirebilir
Yerli ÜretimFüze gövdesi (Roketsan), Arayıcı başlık teknolojisi (Aselsan) tamamen yerli
Stratejik GüçBu sınıfta füze geliştirebilen dünyadaki nadir ülkelerden biri
UMTAS FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLER
Menzil500 metre - 8 kilometre
Güdüm SistemleriUMTAS: Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR), "at-unut" veya "at-güncelle" modları.
L-UMTAS: Yarı aktif lazer arayıcı başlık
Harp BaşlığıReaktif zırhlara (ERA) karşı etkili tandem anti-tank harp başlığı
Vuruş ModlarıDoğrudan vuruş, Üst kısımdan (top-attack) vuruş
UMTAS KULLANIM ALANLARI VE PLATFORMLAR
HavaT129 ATAK, S-70B Seahawk helikopterleri, HÜRKUŞ-C hafif taarruz uçağı, İHA'lar
KaraKaplan ve Pars gibi tanksavar araçları, stabilize silah kuleleri
DenizHücum botları ve diğer deniz platformları
ETİKETLER
#Roketsan
#savunma sanayii
#Karaoke Tıraş
#Murat İkinci
#Umtas
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.