Tüm dünya peşinde! ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı: İşte en fazla talep gören iki füze

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Bolu'da üniversiteli ve liseli öğrencilere savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verdi.
Gençlerin merak ettiği soruları cevaplayan Murat İkinci, UMTAS ve Karaok füzelerinin Dünya'da yoğun talep gördüğünü ifade etti.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunlar genelde küçük füzeler ama, savaş alanında tek bir kişinin kullanımına izin verdiği için fark yaratan füzeler, UMTAS ve KARAOK füzesi. Bunları şuanda Ukrayna savaşında sıkça kullanıyorlar. Zırhlı araçları ve etkisiz hale getirebilmek için. Şuan da dünyanın en çok aradığı füzelerden bir tanesi. O kadar çok kullanılıyorki dünyada bunu üreten ülke sayısı da çok az. Dünyada en fazla talep gören füzeler. Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz. Bu füzeler üzerinde çok farklı teknolojiler var. Başarılı bir tanksavar füzesi" diye konuştu.
Savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci "İran ile İsrail arasındaki savaş, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş şunu gösterdi; Eğer kendimizi koruyacak sistemlerimiz yoksa dünyada hukukun, insan haklarının ve uluslararası ilişkilerin çok da önemli olmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Güçlü olan, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için güçsüz gördüğü ülkelere kolaylıkla zarar verebiliyor. Bunu da herhangi bir gerekçeye dayandırma zorunluluğu duymuyor. Dolayısıyla bir ülke, gelecekte kendisi için bir fırsat oluşturmak istiyorsa kendi ülke güvenliğini korumak ve ona en üst düzeyde sahip çıkmak zorundadır" dedi.
Programın ardından açıklamalarda bulunan Murat İkinci, savunma sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmanın önemine değinerek, "Roketsan ülkemizde savunma alanında en önemli teknolojik buluşlardan bir tanesidir. Üniversitedeki kardeşlerimizle bir araya gelmemiz sağlandı. Organizasyonlar aslında bizim çalıştığımız alanları, çalıştığımız teknolojileri, geleceğin mühendislerine anlattığımız ortamlar olarak değerlendiriyoruz. Davetleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizle, savunma sektörü teknolojileri, gelecek vizyonu, savunma sanayinin geleceğinde yer alacak olan teknolojileri burada konuşma fırsatı bulduk. Umarım onlar açısından da faydalı, yararlı olur. Bugün salon çok doluydu, sadece üniversitedeki öğrencilerimiz değil, lise çağındaki öğrencilerimiz de bizimle beraberdi. Bu da bizim için çok sevindirici bir şey. Savunma sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Ne kadar fazla insan kaynağı yetiştirebilirsek, savunma sektöründe o kadar daha fazla teknoloji geliştirebiliriz" şeklinde konuştu.
|KARAOK FÜZESİ TEMEL ÖZELLİKLERİ
|Menzil
|2,5 km ve üzeri
|Arayıcı Başlık
|Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR) - Gece ve gündüz operasyon imkanı
|Vuruş Modları
|Doğrudan vuruş, Üst saldırı (top-attack)
|Taşınabilirlik
|Füze ve tüp toplamda 16 kg'dan az ağırlık, 110 cm uzunluk (piyade birlikleri için yüksek hareket kabiliyeti)
|Kullanım Alanı
|Hava hücum, hava indirme, amfibi harekatlarda kısa mesafedeki tehditleri durdurma ve imha etme
|KARAOK FÜZESİ ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI
|At-Unut Özelliği
|Ateşlendikten sonra hedefini otomatik olarak takip eder, kullanıcı yerini hızla değiştirebilir
|Yerli Üretim
|Füze gövdesi (Roketsan), Arayıcı başlık teknolojisi (Aselsan) tamamen yerli
|Stratejik Güç
|Bu sınıfta füze geliştirebilen dünyadaki nadir ülkelerden biri
|UMTAS FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLER
|Menzil
|500 metre - 8 kilometre
|Güdüm Sistemleri
|UMTAS: Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR), "at-unut" veya "at-güncelle" modları.
L-UMTAS: Yarı aktif lazer arayıcı başlık
|Harp Başlığı
|Reaktif zırhlara (ERA) karşı etkili tandem anti-tank harp başlığı
|Vuruş Modları
|Doğrudan vuruş, Üst kısımdan (top-attack) vuruş
|UMTAS KULLANIM ALANLARI VE PLATFORMLAR
|Hava
|T129 ATAK, S-70B Seahawk helikopterleri, HÜRKUŞ-C hafif taarruz uçağı, İHA'lar
|Kara
|Kaplan ve Pars gibi tanksavar araçları, stabilize silah kuleleri
|Deniz
|Hücum botları ve diğer deniz platformları