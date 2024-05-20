Apple sürpriz bir şekilde iPhone fiyatlarında indirim yaptı

20 May 2024 17:22 - Güncelleme : 20 May 2024 17:23

Apple'dan uygun fiyatlı iPhone geliyor: 70 bin TL daha ucuz!

Apple'dan uygun fiyatlı iPhone geliyor: 70 bin TL daha ucuz!

Apple, Çin'deki resmi Tmall sitesinde agresif bir indirim kampanyası başlatarak belirli iPhone modellerinde 2.300 Yuan'a (318 dolar) varan indirimler sundu. İndirim, ABD'li teknoloji devinin Huawei gibi yerel rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya kaldığı üst düzey akıllı telefon pazarındaki konumunu korumaya çalıştığı bir dönemde geldi.

APPLE, ÇİN'DE IPHONE FİYATLARINI İNDİRDİ

28 Mayıs'a kadar sürecek bu kampanya, Apple'ın en fazla 1,150 Yuan tutarında indirim yaptığı şubat kampanyasından daha önemli. Zira bu kez indirimler 2.300 Yuan'a kadar çıkıyor. En yüksek indirim 1TB iPhone 15 Pro Max modeli için geçerli olurken, diğer modellerde de önemli fiyat indirimleri görülüyor.

Örneğin, temel iPhone 15 modelinin 128 GB'lık versiyonunda 1.400 Yuan (194 dolar) tutarında bir indirim mevcut. iPhone 15 Pro Max de 9.999 Yuan'dan 7.949 Yuan'a düşen bir indirimle karşı karşıya bulunuyor.

HUAWEI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Apple üzerindeki artan rekabet baskısı, Huawei'nin geçtiğimiz ağustos ayında Mate 60'ı piyasaya sürmesinin ardından geçtiğimiz ay yeni üst düzey akıllı telefon serisi Pura 70'i tanıtmasının ardından geldi.

Bununla birlikte Apple'ın şubat ayında yaptığı bir önceki indirim, şirketin Çin'deki satış yavaşlamasını hafifletmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden (CAICT) alınan verilere göre, Apple'ın Çin'deki sevkiyatları mart ayında yüzde 12 oranında arttı. Bu, şirketin satışlarında yüzde 37'lik bir düşüş yaşadığı 2024 yılının ilk iki ayına kıyasla önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

TÜRKİYE'DE IPAD'E İNDİRİM YAPMIŞTI

Öte yandan Apple, Türkiye'de de iPhone için olmasa da indirim yaptı. 8 Mayıs itibarıyla 10. Nesil iPad'in fiyatı 64 GB modelde 19.439 TL'den 15.999 TL'ye, 256 GB modelde ise 25.379 TL'den 22.499 TL'ye düştü.