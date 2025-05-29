Apple tüm işletim sistemlerinin adını değiştiriyor: iOS 19 yerine bu isim kullanılacak

Apple, işletim sistemlerinde yıllardır süregelen sürüm numarası geleneğini terk etmeye hazırlanıyor. İddiaya göre şirket, iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi tüm platformlarında artık yıl bazlı bir isimlendirme sistemine geçecek. iOS 19 yerine kullanılacak isim de belli oldu.

Apple, işletim sistemlerinin isimlendirme sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, önümüzdeki dönemde iOS, macOS, iPadOS, tvOS, watchOS ve visionOS sistemlerini sürüm numaraları yerine yıl numaralarıyla adlandıracak.

'IOS 19 YERİNE IOS 26 GELECEK' İDDİASI

Mevcut durumda her işletim sistemi farklı bir numara düzenine sahip. Örneğin iOS'un en son sürümü iOS 18 iken MacBook'lar macOS 15 versiyonunu kullanıyor. Bu durum ise kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olabiliyor.

Yeni dönemde Apple, tüm platformlarında ortak bir isimlendirme sistemini benimseyecek. Mesela şu anki sistemle iOS 19 olarak gelmesi beklenen sürüm, artık yayınlanacağı yılı temsil eden iOS 26 olarak tanımlanacak. Aynı mantık diğer platformlar için de geçerli olacak; macOS 26, watchOS 26, iPadOS 26 gibi isimler kullanılacak.

Yenilenmiş isimlendirme sistemiyle birlikte, işletim sistemleri arasında tasarımsal anlamda da daha güçlü bir tutarlılık sağlanması hedefleniyor. Şirket, Apple Vision Pro'nun yazılımı olan visionOS'ta kullandığı modern arayüz tasarımını tüm platformlarında ortak standart haline getirecek.

IOS 19 VE DİĞER SÜRÜMLER NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iOS 19 (veya iOS 26) gibi işletim sistemi sürümlerine ilişkin resmi duyuruyu 9 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) gerçekleştirecek.