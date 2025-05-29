Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple tüm işletim sistemlerinin adını değiştiriyor: iOS 19 yerine bu isim kullanılacak

Apple, işletim sistemlerinde yıllardır süregelen sürüm numarası geleneğini terk etmeye hazırlanıyor. İddiaya göre şirket, iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi tüm platformlarında artık yıl bazlı bir isimlendirme sistemine geçecek. iOS 19 yerine kullanılacak isim de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:23

Apple, işletim sistemlerinin isimlendirme sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, önümüzdeki dönemde iOS, macOS, iPadOS, tvOS, watchOS ve visionOS sistemlerini sürüm numaraları yerine yıl numaralarıyla adlandıracak.

'IOS 19 YERİNE IOS 26 GELECEK' İDDİASI

Mevcut durumda her işletim sistemi farklı bir numara düzenine sahip. Örneğin iOS'un en son sürümü iOS 18 iken MacBook'lar macOS 15 versiyonunu kullanıyor. Bu durum ise kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olabiliyor.

Apple tüm işletim sistemlerinin adını değiştiriyor: iOS 19 yerine bu isim kullanılacak

Yeni dönemde Apple, tüm platformlarında ortak bir isimlendirme sistemini benimseyecek. Mesela şu anki sistemle iOS 19 olarak gelmesi beklenen sürüm, artık yayınlanacağı yılı temsil eden iOS 26 olarak tanımlanacak. Aynı mantık diğer platformlar için de geçerli olacak; macOS 26, watchOS 26, iPadOS 26 gibi isimler kullanılacak.

Yenilenmiş isimlendirme sistemiyle birlikte, işletim sistemleri arasında tasarımsal anlamda da daha güçlü bir tutarlılık sağlanması hedefleniyor. Şirket, Apple Vision Pro'nun yazılımı olan visionOS'ta kullandığı modern arayüz tasarımını tüm platformlarında ortak standart haline getirecek.

IOS 19 VE DİĞER SÜRÜMLER NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iOS 19 (veya iOS 26) gibi işletim sistemi sürümlerine ilişkin resmi duyuruyu 9 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) gerçekleştirecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram ve WhatsApp satılabilir: Meta için kritik dava sona erdi
Ubisoft+ Türkiye'ye açıldı mı üyelik fiyatları ne kadar?

Sıkça Sorulan Sorular

Apple neden sürüm numaralarını yıl bazlı hale getiriyor?
Apple, farklı cihazlardaki işletim sistemlerinin birbirinden kopuk sürüm numaraları yüzünden oluşan kafa karışıklığını gidermek ve tüm platformlar arasında tutarlı bir deneyim sunmak amacıyla bu değişikliği yapıyor.
iOS 19 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 19'u 9 Haziran 2025'te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtacak. Etkinliğin ardından geliştirici beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.