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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:43

Apple ve Samsung kullananlar dikkat: Alanlar tamir şoku yaşıyor

U.S. PIRG’nin 2026 “Failing the Fix” raporu, teknoloji devlerinin tamir edilebilirlik karnesini ortaya çıkardı. Akıllı telefonlarda Motorola zirveye yerleşirken Apple ve Samsung listenin dibinde kaldı. Dizüstü bilgisayarlarda da Apple son sırada yer aldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Apple ve Samsung kullananlar dikkat: Alanlar tamir şoku yaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:43

ABD merkezli U.S. PIRG Education Fund, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin ürünlerinin ne kadar kolay tamir edilebildiğini mercek altına aldığı 2026 “Failing the Fix” raporunu yayımladı. Bu yılki değerlendirmede akıllı telefonlar için Avrupa Birliği’nin EPREL sistemi, dizüstü bilgisayarlar için ise Fransa’nın onarım yapılabilirlik endeksi esas alındı. Ortaya çıkan tablo özellikle ve açısından pek parlak değil. İki teknoloji devi akıllı telefon kategorisinde en düşük notları alırken, Apple dizüstü bilgisayar sıralamasında da son basamakta kaldı.

Apple ve Samsung kullananlar dikkat: Alanlar tamir şoku yaşıyor

TELEFONLARDA MOTOROLA, DİZÜSTÜNDE ASUS ZİRVEDE

Akıllı telefon kategorisinin lideri B+ notuyla oldu. Google C- alırken Samsung D, Apple ise D- ile değerlendirildi. Böylece Apple listenin son sırasında, Samsung da hemen önünde yer aldı.

EPREL sistemi yalnızca cihazın kapağının ne kadar kolay açıldığına bakmıyor. Sökme işleminin kolaylığı, yedek parçaya ve gerekli araçlara erişim, yazılım desteğinin süresi ile onarım belgelerinin bulunabilirliği gibi birçok başlık puana doğrudan etki ediyor. Dizüstü bilgisayarlarda ise zirve ’un oldu. Asus B+ alırken Acer B; HP, Dell, Samsung ve Microsoft B- notuyla sıralandı. Lenovo C, Apple ise C- aldı.

2025 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında büyük bir değişim görülmedi. Ancak bazı markalarda dikkat çeken hareketlilik var. HP, C’den B-’ye yükselirken Lenovo F’den C’ye çıktı. Acer ve Asus ise birer kademe geriledi.

APPLE VE SAMSUNG NEDEN DÜŞÜK NOT ALDI?

Apple ve Samsung’un düşük puanlarının arkasında birkaç temel sorun öne çıkıyor. Cihazların sökülmesinin zor olması, yoğun yapıştırıcı kullanımı ve bazı parçaların cihazla eşleştirilmesi bunların başında geliyor. Apple cephesinde ise konu biraz daha geniş. Bazı üçüncü taraf parçalarına yönelik kısıtlamalar ve Face ID değişimlerinde uygulanan sınırlamalar tamir sürecini zorlaştırıyor.

Apple ve Samsung kullananlar dikkat: Alanlar tamir şoku yaşıyor

Activation Lock özelliğinin bazı bileşenlerle bağlantılı çalışması da kullanılabilir durumdaki parçaların başka cihazların tamirinde yeniden değerlendirilmesini güçleştiriyor. İşte bu ayrıntılar, şirketin tamir edilebilirlik puanını aşağı çeken başlıklar arasında gösteriliyor.

APPLE SON MODELLERDE BAZI ADIMLAR ATTI

Yine de Apple’ın son yıllarda tamir edilebilirlik konusunda bazı iyileştirmelere gittiği belirtiliyor. iPhone 16 serisi ve iOS 18 ile sunulan Repair Assistant özelliği, kullanılmış orijinal Apple parçalarının cihaz üzerinde kalibre edilerek yeniden kullanılabilmesini mümkün hale getiriyor. Daha yeni iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde ise elektrikle serbest bırakılabilen yapıştırıcılar, standart vida türleri ve Apple’ın parça ile onarım dokümantasyonuna erişim konusunda attığı bazı adımlar dikkat çekiyor.

SAMSUNG DA KENDİ KENDİNE ONARIMI GENİŞLETTİ

Samsung da tamir edilebilirlik konusunda tamamen yerinde saymıyor. Şirket 2022’de kendi kendine onarım programını başlatmış, ardından parça ve servis seçeneklerini zaman içinde genişletmişti.

PIRG’ye göre Galaxy A57 ve Galaxy S25 Ultra gibi güncel modeller, son yıllardaki daha kolay tamir edilebilen Galaxy cihazları arasında öne çıkıyor.

TAMİR EDİLEBİLMEK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Raporda dikkat çekilen bir başka nokta ise cihazın fiziksel olarak tamir edilebilmesinin tek başına uzun kullanım ömrü anlamına gelmemesi. Yazılım ve güvenlik güncellemelerinin sona ermesi, donanımı hâlâ sorunsuz çalışan bir cihazın kullanım ömrünü de kısaltabiliyor. Bu nedenle EPREL, üreticilerin sunduğu yazılım desteğinin süresini de tamir edilebilirlik değerlendirmesine dahil ediyor.

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#samsung
#Apple
#motorola
#ASUS
#U.s. Pirg Education Fund
#Teknoloji
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