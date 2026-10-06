Apple’dan şaşırtan iş ilanı: Kahve makinesini yönetecek uzman aranıyor

Apple denince akla iPhone, Mac ya da şirketin teknoloji alanındaki diğer ürünleri geliyor. Ancak dev kampüslerin günlük işleyişini sürdürebilmek için çok daha farklı görevlerde çalışanlara da ihtiyaç var. Şirketin yayımladığı “iCup Supply Specialist” ilanı da bunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Pozisyonun merkezinde ise Apple çalışanlarının gün boyunca taze kahveye ulaşabilmesi var.

90 KAHVE MAKİNESİNDEN SORUMLU OLACAK

İlanın görev tanımına göre işe alınacak kişi, Apple kampüslerinde bulunan kahve makinelerinin düzenli olarak çalışmasını sağlayacak. Makinelerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kahve çekirdekleri ve diğer gerekli malzemelerin eksiksiz biçimde yenilenmesi de çalışanın görevleri arasında.

Yani klasik anlamda masa başında yürütülecek bir iş değil. Kampüsün farklı noktalarındaki makinelerin sürekli takip edilmesi ve ortaya çıkan ihtiyaçlara müdahale edilmesi gerekiyor. Apple’ın paylaştığı detaylara göre bir çalışan, 90’a kadar kahve makinesinin sorumluluğunu üstlenebilecek. Hal böyle olunca iş, yalnızca makinelerin bakımından ibaret değil; ciddi bir takip ve operasyon disiplini de gerektiriyor.

KAHVE MOLASININ ARKASINDA “ICUP” VAR

Pozisyonun internette ilgi görmesinin nedenlerinden biri de ismi oldu. Apple’ın ürünlerinde sıkça karşılaşılan “i” harfi bu kez bir kahve operasyonunda karşımıza çıktı: “iCup”. Şirketin bu ismi kampüslerindeki kahve operasyonları için 2014 yılından bu yana kullandığı belirtiliyor.

Apple, iPhone ve Mac gibi ürünleriyle dünyanın en tanınmış teknoloji şirketlerinden biri olsa da kampüs içindeki günlük hayatın sorunsuz ilerlemesi için perde arkasında çok sayıda operasyon yürütülüyor. Kahve makinelerinin sürekli çalışır durumda tutulması da bunlardan biri. Küçük bir ayrıntı gibi görünse de binlerce çalışanın bulunduğu kampüslerde bu tür hizmetlerin düzenli işlemesi çalışan deneyiminin önemli parçalarından biri haline geliyor.

APPLE ADAYLARDAN DİKKAT VE DİSİPLİN BEKLİYOR

Şirket, pozisyona başvuracak adaylarda operasyonel verimlilik ve dikkatli çalışma disiplini arıyor. Kampüsün farklı noktalarına yayılmış kahve makinelerinin temizliğinden malzeme takibine kadar tüm süreci üstlenecek çalışan, Apple’ın günlük operasyonunun pek görünmeyen ama devamlılık açısından önemli bir parçası olacak.