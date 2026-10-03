Apple’ın iPhone güvenlik duvarı aşıldı: Polisler artık cihaza erişebilecek

Apple ile kolluk kuvvetleri arasında yıllardır süren iPhone güvenliği mücadelesinde yeni bir perde açıldı. 404 Media’nın haberine göre, polisin ele geçirdiği kilitli iPhone’lardan veri çıkarmasını zorlaştırmak için geliştirilen Apple güvenlik özelliğini aşabilecek bir yöntem ortaya çıktı. Kolluk kuvvetlerine yönelik adli bilişim araçları geliştiren şirketin kullandığı sistem, iPhone’un otomatik yeniden başlatma önlemini etkisiz hale getirerek cihazdaki verilerin korunmasını sağlayabiliyor.

İPHONE’LARDAKİ “INACTİVİTY REBOOT” NE İŞE YARIYOR?

Apple, iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte “Inactivity Reboot”, yani “Hareketsizlik Kaynaklı Yeniden Başlatma” özelliğini kullanıma sundu. Bu sistem, kilidi 72 saat boyunca açılmayan iPhone’un otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlıyor. Aslında burada kritik nokta telefonun yeniden açılması değil, cihazın hangi güvenlik durumuna geçtiği. iPhone yeniden başlatıldığında, daha az kısıtlayıcı olan “After First Unlock” (AFU - İlk Kilit Açıldıktan Sonra) durumundan çıkıp daha güvenli kabul edilen “Before First Unlock” (BFU - İlk Kilit Açılmadan Önce) durumuna dönüyor.

TELEFON YENİDEN BAŞLATILINCA VERİLERE ERİŞMEK ZORLAŞIYOR

iPhone BFU durumundayken bazı hassas veriler, kullanıcı parolası ilk kez girilene kadar şifreleme anahtarlarıyla korunmaya devam ediyor. Kullanıcı parolayı girdikten ve cihaz AFU durumuna geçtikten sonra ise daha fazla veriye erişilebilir hale geliyor. Bu durum, telefon yeniden başlatılana kadar devam ediyor. İşte Apple’ın otomatik yeniden başlatma sistemi tam olarak burada devreye giriyor. Bir iPhone kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilse bile arama emri alınması ya da telefonun adli bilişim laboratuvarına götürülmesi zaman alabiliyor. Bu süreçte 72 saat dolarsa cihaz yeniden başlıyor ve tekrar BFU durumuna geçiyor. Böylece verilere ulaşmak çok daha zor hale geliyor. Aynı güvenlik önlemi, çalınan iPhone’ların uzun süre AFU durumunda tutulup kilidinin kırılmaya çalışılmasını da güçleştiriyor.

GRAYKEY PRESERVE DEVREYE GİRİYOR

Ancak “GrayKey Preserve” adı verilen sistemin bu korumayı aşabildiği belirtiliyor. Kolluk kuvvetlerine yönelik hazırlanan bir eğitim videosunda, mevcut GrayKey cihazına eklenen “Evidence Preservation Mode”, yani “Kanıt Koruma Modu”nun nasıl kullanıldığı anlatılıyor. 2025’in başlarına ait videoda Magnet, GrayKey’in iPhone yeniden başlatılsa dahi cihazı erişimin daha kolay olduğu “İlk Kilit Açma Sonrası” yani AFU durumunda tutabildiğini belirtiyor. Bu özellik, adli bilişim ekipleri açısından oldukça önemli. Çünkü cihaz BFU durumuna dönmediği sürece daha geniş bir veri grubuna erişim imkanı korunabiliyor.

SİLİNEN FOTOĞRAF VE MESAJLAR DA KORUNABİLİYOR

Kanıt Koruma Modu’nun yalnızca telefonun güvenlik durumunu korumadığı aktarılıyor. Sistem, önbelleğe alınmış konum bilgilerinin, yakın zamanda silinen fotoğrafların ve iMessage mesajlarının süresinin dolmasını da engelleyebiliyor. Böylece bu veriler süresiz şekilde korunabiliyor. İlk erişimin ardından GrayKey Preserve, telefona dışarıdan yeni veri gelmesini engellemek için hücresel ağ, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını devre dışı bırakıyor. Ardından Kanıt Koruma Modu devreye giriyor. Böylece kolluk kuvvetleri, verilerin alınması için gerekli yasal iznin çıkmasını beklerken cihazdaki bilgileri adeta “dondurabiliyor”.

YÖNTEMİN NASIL ÇALIŞTIĞI AÇIKLANMADI

GrayKey Preserve’in Apple’ın güvenlik mekanizmasını teknik olarak nasıl aştığı ise videoda anlatılmıyor. iPhone güvenlik araştırmacısı Jiska Classen, sistemin “clock manipulation”, yani cihazın saat mekanizmasının manipüle edilmesine dayanan bir yöntem kullanıyor olabileceğini düşünüyor.