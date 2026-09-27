iPhone’lardaki özellik Apple’a pahalıya patladı: 5,7 milyar dolar ceza

Apple, iPhone ve Apple Watch modellerinde yer alan dokunsal geri bildirim teknolojileri nedeniyle milyarlarca dolarlık patent cezasıyla karşı karşıya kaldı. San Diego'daki federal jüri, Apple'ın Taction Technology’ye ait iki patentin bazı haklarını ihlal ettiğine karar vererek şirkete 5,7 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesine hükmetti.

CNBC'nin haberine göre Taction Technology, 2021 yılında ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde Apple'a karşı dava açmıştı. Şirket, Apple'ın kendi titreşim teknolojisini ihlal eden cihazları satarak Taction’ın “yenilik ve başarısından uygunsuz şekilde yararlandığını” öne sürmüştü.

Apple davanın 2023 yılında reddedilmesini sağlamış ancak Federal Circuit daha sonra davanın yeniden görülmesinin önünü açmıştı.

APPLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Jürinin kararının ardından Apple'dan açıklama gecikmedi. Şirket, CNBC’ye yaptığı açıklamada karar ve belirlenen tazminat miktarına katılmadığını belirterek temyize gideceğini duyurdu:

"Jüriye değerlendirmeleri için teşekkür etsek de, bugünkü karara ve verilen tazminata kesinlikle katılmıyoruz. Bunların gerçeklerle hiçbir şekilde desteklenmediğini düşünüyoruz. Apple'ın Taptic Engine teknolojisi, Taction'ın teknolojisinden temelde farklı ve Taction’ın Apple ürünleri üzerinde yaptığı kendi testleri de duruşma sırasında bunu doğruladı. Apple, Taction'ın teknolojisini kullanmıyor ve kararı temyiz edeceğiz."

Taction Technology'nin baş avukatı ve Quinn Emanuel ortağı Lance Yang ise jüri kararından memnun olduklarını ifade etti:

"Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve şirketin patent haklarını doğrulamasından mutluyuz. Taction, davanın duruşmaya gelmesi için beş buçuk yıl bekledi. Dolayısıyla uzun zamandır beklenen bir karardı."

DAVANIN MERKEZİNDE APPLE'IN TAPTİC ENGİNE TEKNOLOJİSİ VAR

İki patent de kullanıcıların cihazlara verdikleri komutların fiziksel olarak hissedilmesini sağlayan titreşim tabanlı dokunsal dönüştürücü teknolojilerini kapsıyor.

Taction Technology, Apple'ın iPhone ve Apple Watch modellerinde kullandığı "Taptic Engine" sisteminin kendi buluşlarından lisans veya gerekli izin alınmadan yararlandığını savundu.

Öte tarafta jüri, Apple’ın patentleri kasıtlı olarak ihlal ettiği sonucuna varmadı.