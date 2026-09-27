Google's Birthday doodle oldu: Google 28. yaşını kutluyor

Google, 2026 yılında 28. yaşını kutlarken ana sayfasındaki özel Doodle ile kuruluş hikayesini yeniden gündeme taşıdı. Arama motoru bugün milyarlarca kişinin bilgiye ulaşmak için kullandığı temel araçlardan biri olsa da şirketin başlangıcı Stanford Üniversitesi'nde çalışan iki yüksek lisans öğrencisinin internet üzerindeki bağlantıları analiz etmeye yönelik araştırmasına dayanıyor.

GOOGLE'IN 28 YILLIK HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

Google'ın temelleri 1995'te Stanford Üniversitesi'nde atıldı. Larry Page üniversitede lisansüstü eğitim için hazırlık yaparken Sergey Brin ile tanıştı. İkilinin birlikte yürüttüğü araştırma, internetteki web sayfalarının önemini yalnızca içeriklerine göre değil, diğer internet sitelerinden aldıkları bağlantılara göre değerlendirmeye odaklandı. Bu yaklaşım daha sonra Google'ın arama teknolojisinin temel özelliklerinden biri haline geldi.

Page ve Brin, öğrenci yurtlarındaki çalışmalarını geliştirerek bağlantıları analiz eden arama motoruna BackRub adını verdi. Projenin amacı, internet üzerindeki büyük bilgi yığını içerisinde hangi sayfaların daha önemli olduğunu belirleyebilmekti. BackRub'ın Google'a dönüşmesiyle birlikte proje, Stanford'daki akademik çevrenin dışına çıkarak yatırımcıların ve teknoloji dünyasının ilgisini çekmeye başladı.

"GOOGLE'S BİRTHDAY" KUTLANIYOR

YIL GOOGLE TARİHİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞME 1995 Larry Page ve Sergey Brin Stanford Üniversitesi'nde bir araya geldi. 1996 Bağlantıları analiz eden arama motoru projesi geliştirildi ve BackRub adı kullanılmaya başlandı. 1998 Google Inc. resmi olarak kuruldu. 1998 İlk Google Doodle'larından biri kullanıcılarla buluştu. 2000 İlk animasyonlu Doodle yayımlandı. 2018 Google 20. yaşını özel Doodle ile kutladı. 2023 Google Search'ün 25. yılı özel Doodle ile kutlandı. 2026 Google 28. yaşını kutluyor.

GOOGLE'IN ESKİ ADI BACKRUB NE ANLAMA GELİYOR?

Google kurulmadan önce kullanılan BackRub adı, projenin web sitelerine yönelen bağlantıları inceleme yöntemine gönderme yapıyordu. Page ve Brin'in geliştirdiği sistem, internet sitelerinin birbirlerine verdikleri bağlantıları kullanarak sayfaların önemini belirlemeye çalışıyordu. Bu yöntem, dönemin arama motorlarından farklı bir yaklaşım ortaya koyuyordu.

BackRub adı uzun süre kullanılmadı ve proje Google adını aldı. Google ismi, 1 rakamının ardından 100 sıfırdan oluşan çok büyük sayıyı ifade eden "googol" matematiksel teriminden esinleniyordu. İsim, internet üzerindeki devasa bilgi miktarını organize etme hedefiyle de örtüşüyordu.

GOOGLE NEDEN 27 EYLÜL'DE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR?

Google'ın şirket olarak kuruluş tarihi konusunda farklı tarihler bulunuyor. Google Inc. 4 Eylül 1998'de resmen şirket olarak kuruldu. Buna karşın şirket, 27 Eylül tarihini uzun yıllardır doğum günü olarak kutluyor ve bu tarihte ana sayfasında özel bir Doodle yayınlıyor.

Google'ın doğum günü kutlamaları zaman içerisinde şirketin geçmişine ve kullanıcıların arama alışkanlıklarına gönderme yapan özel tasarımlarla gerçekleştirildi. 2023 yılında Google Search'ün 25. yılı için hazırlanan Doodle, şirketin eski logolarını bir animasyon içerisinde göstererek 25 yıllık geçmişe gönderme yaptı.

GOOGLE'S BİRTHDAY DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google ana sayfasındaki klasik logonun özel günler, kişiler, kültürel olaylar ve önemli tarihler için değiştirilmiş özel versiyonlarına verilen isim olarak kullanılıyor. Doodle'lar yalnızca sabit görsellerden oluşmuyor. Bazı çalışmalar animasyon, oyun ve etkileşimli deneyimler de içerebiliyor.

İlk Doodle 1998 yılında, Google henüz resmi olarak şirketleşmeden önce hazırlandı. Google'ın resmi Doodle arşivinde yer alan bilgilere göre ilk çalışma, kurucuların Burning Man Festivali'ne katıldığını kullanıcılara bildiren bir tür ofis dışı mesaj olarak tasarlanmıştı. İlk animasyonlu Doodle ise 2000 yılında yayımlandı.