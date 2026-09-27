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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:40

TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

SpaceX, 2028 sonrasına yönelik Falcon 9 fırlatma rezervasyonlarını tamamen durdurdu. Şirketin uzun vadede müşterilerini Starship'e yönlendirmeyi ve Falcon operasyonlarını kademeli olarak azaltmayı planladığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:40

, uzay görevlerinde en yoğun kullanılan roketlerinden için 2028 sonrasına yönelik fırlatma rezervasyonlarını kabul etmeyi bıraktı. Şirketin çok daha yüksek taşıma kapasitesine sahip roketine odaklandığı belirtiliyor.

TechSpot'un haberine göre, Falcon 9 roketi SpaceX’in ticari fırlatma operasyonlarının önemli bölümünde kullanılıyor. 'ın da bazı uydularını uzaya taşıyan roket, 2025 yılında toplam 165 kez fırlatıldı ve tüm görevlerde yüklerini başarıyla yörüngeye ulaştırdı. Yıl boyunca yalnızca bir güçlendirici geri kazanımı başarısızlıkla sonuçlandı.

Falcon 9 aynı dönemde dünya genelindeki fırlatmaların neredeyse yarısını gerçekleştirdi.

TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

FALCON 9, TİCARİ UZAY SEKTÖRÜNÜN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

SpaceX’in yeniden kullanılabilir güçlendirici teknolojisini yaygınlaştıran Falcon 9, yüksek fırlatma sıklığı sayesinde uzaya erişim maliyetlerinin düşmesinde önemli rol oynadı.

Roket ayrıca aynı görevde birden fazla şirketin uydularını uzaya taşıyan "rideshare" görevlerinin yaygınlaşmasını sağladı. Rideshare modelini çoğunlukla özel bir roket kiralayacak bütçeye sahip olmayan girişimler ve küçük uydu operatörleri tercih ediyor.

SpaceX'in 2028 sonrasında Falcon 9 hizmetini sonlandırması durumunda eski müşterilerin farklı şirketlerle anlaşması gerekecek. Diğer şirketlerin talebin bir kısmını karşılayabileceği belirtilse de, hiçbir firmanın Falcon 9 seviyesinde bir fırlatma temposuna sahip olmadığına inanılıyor.

TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

ELON MUSK, GEÇİŞ İÇİN STARSHİP ŞARTINI AÇIKLADI

daha önce yaptığı açıklamalarda SpaceX’in Falcon programındaki mühendislik ve üretim kaynaklarını Starship’e kaydıracağını söylemişti. Musk'a göre Starship'in haftada birkaç kez güvenilir şekilde uçabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor. SpaceX daha sonraki aşamada Starship'in uçuş sıklığını günde birkaç fırlatmaya kadar çıkarmayı planlıyor.

Şirket böylelikle Falcon operasyonlarını zaman içerisinde azaltmayı planlıyor. Ancak SpaceX’in bu hedefe 2028 yılına kadar ulaşıp ulaşamayacağı henüz net değil.

TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

STARSHİP HENÜZ YÖRÜNGEYE ULAŞMADI

SpaceX, Starship'i yalnızca Falcon 9'un yerine geçecek bir araç olarak değil mevcut Falcon sistemlerinin gerçekleştiremeyeceği görevleri de üstlenecek yeni nesil bir roket olarak geliştiriyor. Starship çok daha ağır yükleri taşıyacak şekilde tasarlandı. Gelecekte Ay ve daha uzak noktalara yönelik görevlerde de kullanılacak.

TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

Buna karşın Starship'in henüz yörüngeye ulaşmadığını da belirtmek gerekiyor. En yeni prototipin ilk uçuşları bu yıl başlarken, ilk yörünge denemesi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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ETİKETLER
#elon musk
#SpaceX
#falcon 9
#türksat
#starship
#Teknoloji
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