TÜRKSAT uydularını da uzaya taşımıştı! SpaceX'ten Falcon 9 roketi hakkında yeni karar

SpaceX, uzay görevlerinde en yoğun kullanılan roketlerinden Falcon 9 için 2028 sonrasına yönelik fırlatma rezervasyonlarını kabul etmeyi bıraktı. Şirketin çok daha yüksek taşıma kapasitesine sahip Starship roketine odaklandığı belirtiliyor.

TechSpot'un haberine göre, Falcon 9 roketi SpaceX’in ticari fırlatma operasyonlarının önemli bölümünde kullanılıyor. TÜRKSAT'ın da bazı uydularını uzaya taşıyan roket, 2025 yılında toplam 165 kez fırlatıldı ve tüm görevlerde yüklerini başarıyla yörüngeye ulaştırdı. Yıl boyunca yalnızca bir güçlendirici geri kazanımı başarısızlıkla sonuçlandı.

Falcon 9 aynı dönemde dünya genelindeki fırlatmaların neredeyse yarısını gerçekleştirdi.

FALCON 9, TİCARİ UZAY SEKTÖRÜNÜN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

SpaceX’in yeniden kullanılabilir güçlendirici teknolojisini yaygınlaştıran Falcon 9, yüksek fırlatma sıklığı sayesinde uzaya erişim maliyetlerinin düşmesinde önemli rol oynadı.

Roket ayrıca aynı görevde birden fazla şirketin uydularını uzaya taşıyan "rideshare" görevlerinin yaygınlaşmasını sağladı. Rideshare modelini çoğunlukla özel bir roket kiralayacak bütçeye sahip olmayan girişimler ve küçük uydu operatörleri tercih ediyor.

SpaceX'in 2028 sonrasında Falcon 9 hizmetini sonlandırması durumunda eski müşterilerin farklı şirketlerle anlaşması gerekecek. Diğer şirketlerin talebin bir kısmını karşılayabileceği belirtilse de, hiçbir firmanın Falcon 9 seviyesinde bir fırlatma temposuna sahip olmadığına inanılıyor.

ELON MUSK, GEÇİŞ İÇİN STARSHİP ŞARTINI AÇIKLADI

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda SpaceX’in Falcon programındaki mühendislik ve üretim kaynaklarını Starship’e kaydıracağını söylemişti. Musk'a göre Starship'in haftada birkaç kez güvenilir şekilde uçabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor. SpaceX daha sonraki aşamada Starship'in uçuş sıklığını günde birkaç fırlatmaya kadar çıkarmayı planlıyor.

Şirket böylelikle Falcon operasyonlarını zaman içerisinde azaltmayı planlıyor. Ancak SpaceX’in bu hedefe 2028 yılına kadar ulaşıp ulaşamayacağı henüz net değil.

STARSHİP HENÜZ YÖRÜNGEYE ULAŞMADI

SpaceX, Starship'i yalnızca Falcon 9'un yerine geçecek bir araç olarak değil mevcut Falcon sistemlerinin gerçekleştiremeyeceği görevleri de üstlenecek yeni nesil bir roket olarak geliştiriyor. Starship çok daha ağır yükleri taşıyacak şekilde tasarlandı. Gelecekte Ay ve daha uzak noktalara yönelik görevlerde de kullanılacak.

Buna karşın Starship'in henüz yörüngeye ulaşmadığını da belirtmek gerekiyor. En yeni prototipin ilk uçuşları bu yıl başlarken, ilk yörünge denemesi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.