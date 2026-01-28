Apple Watch, Hipertansiyon Bildirimleri özelliğini Türkiye'de sundu

Apple, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hipertansiyona karşı geliştirdiği "Hipertansiyon Bildirimleri" özelliğinin kullanım alanını genişletti. Teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre, artık Türkiye'deki kullanıcılar Apple Watch modellerinde yeni işlevden faydalanabilecekler.

30 GÜNLÜK TAKİP SONRASI UYARI VERECEK

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan Hipertansiyon Algılama özelliği, Apple Watch üzerindeki sağlık sensörlerini ve özel olarak tasarlanmış algoritmaları temel alıyor. Sistem, kullanıcının düzenli olarak yüksek tansiyon sorunu yaşayıp yaşamadığını belirlemek adına verileri analiz ediyor.

Eğer 30 günlük bir süre zarfında hipertansiyon belirtilerine rastlanırsa akıllı saat, kullanıcıya bir uyarı gönderiyor ve doktor gözetiminde daha sık tansiyon takibi yapmasını tavsiye ediyor.

Apple'ın paylaştığı verilere göre hipertansiyon; kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları için en önemli risk faktörlerinin arasında bulunuyor. Küresel çapta 1,4 milyar yetişkini etkileyen rahatsızlık, çoğu vakada gözle görülür belirtiler vermediği için teşhis edilemiyor ve sinsi bir şekilde ilerliyor.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ NASIL AKTİFLEŞTİRİLİR?

Hipertansiyon bildirimi almak isteyen kullanıcıların ise Apple Watch Series 9 ve üzeri veya Apple Watch Ultra 2 ve üzeri modellere sahip olması gerekiyor. Avustralya, Malezya, Kolombiya, Endonezya, Güney Kore ve Brezilya ile birlikte Türkiye'de de aktif edilen özellik, iPhone'daki Sağlık uygulaması üzerinden kolayca kurulabiliyor.