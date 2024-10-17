Apple Watch, Kovid-19 belirtilerini tahmin ediyor! Komplo teorileri ortaya atıldı

17 Ekim 2024 14:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:23

Apple Watch yeni sağlık takip uygulaması Vitals, kullanıcıların vücutlarındaki anormallikleri tespit ederek hastalanmadan günler önce uyarı veriyor. Yeni watchOS 11 ile gelen bu özelliğin Kovid-19 ve grip gibi hastalık belirtilerini dahi tespit ettiği iddia edildi.

Apple Watch​'un yeni sağlık takip özelliği olan "Vitals" uygulamasının, kullanıcıların hastalanmadan günler önce vücutlarındaki anormalliği tespit ederek hastalıklara karşı erken uyarılar verdiği ortaya çıktı. Yeni ‌watchOS 11‌ işletim sistemi ile gelen uygulama, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor.

RCG21 adlı Reddit kullanıcısı yeni özellikle ilgili deneyimlerini, "Vitals'ı beta sürümünde ilk çıktığında kullanmaya başladım ve o zamandan beri yaklaşık iki kez hastalandım. Her ikisinde de birkaç gün öncesinden haberim oldu ve hiçbir sorun hissetmedim." sözleriyle anlattı.

APPLE WATCH VE IPHONE TELEFONLARDA KULLANILABİLİYOR

Hem Apple Watch'taki Vitals uygulamasında hem de iPhone'daki Sağlık uygulamasının "Vitals" bölümünde kalp atış hızı, solunum hızı, bilek sıcaklığı, uyku süresi ve kandaki oksijen seviyesi gibi ölçümler görülebiliyor. Uygulama, zaman içinde her kullanıcı için tipik bir aralık oluşturuyor ve ölçümler bu aralığın dışına çıktığında kullanıcıyı bilgilendiriyor.

"Dalethomas81" isimli bir başka kullanıcı, Vitals verilerinin ekran görüntüsünü paylaşarak "Bugün kendimi kötü hissederek uyandım. Şimdi akşam olurken, kafamın içinde tanıdık his var. Hastayım" dedi. Görüntüde, kullanıcının hasta hissettiğini bildirmesinden günler önce tipik aralığın dışına düşen birden fazla ölçüm gösteriliyordu.

"SAATİM BENİ BİLİYORDU"

Bazı kullanıcılar da uygulamanın, ilgili semptomları yaşamadan önce aşılarla ilişkili aykırı değerleri tespit ettiğini bildirdi. TizianosBoy isimli kullanıcı, "Saatim Kovid-19 ve grip aşılarımdan sonra yüzde 100 formda olmadığımı biliyordu. Çünkü üç hayati değer de (bilek sıcaklığı, kalp atış hızı ve solunum hızı) aykırı değerlere sahipti ve iyi olmadığımı bu şekilde anladım" diye yazdı.

Öte yandan birçok kullanıcı özelliğin doğruluğunu övse de deneyimler farklılık gösterdi. Örneğin uygulamanın hastalığını önceden tespit etmediğini belirten ve bireysel sonuçların farklılık gösterebileceğini söyleyen kişiler de oldu.

Bununla birlikte Vitals'ın kullanıcılar semptom göstermeden önce hastalıkları tespit ettiği için doktora gitme gerekliliğini ortadan kaldırdığın dair komplo teorileri ortaya atılsa da, Apple'ın uygulamanın herhangi bir tıbbi durumu teşhis veya tedavi etme amacı taşımadığını söylediğini vurgulamakta fayda var.