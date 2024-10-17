Google ve Apple’ın dev anlaşması tehlikede!

17 Ekim 2024 08:43 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:49

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın iPhone’lardaki varsayılan arama motoru olma anlaşmasını “çok büyük olasılıkla” engelleyecek. Jefferies'in yaptığı bu öngörü, Apple’ın hisse değerlerinin %11’e kadar düşebileceği tahminini de beraberinde getirdi.

Google​, uzun yıllardır Apple’a ve diğer teknoloji şirketlerine milyarlarca dolar ödeyerek, cihazlardaki en öncelikli arama motoru​ konumunu koruyor. Ancak ABD’de yıllardır süren tekel davaları, Google’ın bu hakimiyetini sorguluyor. Jefferies analistlerine göre, bu anlaşmaların geleceği belirsiz ve Adalet Bakanlığı​, Google’ın tekelini kırmak için bu tür anlaşmaları sonlandırabilir.

APPLE’IN GELİRLERİ DE RİSKE GİRDİ

Google’ın Apple’a ödediği miktarın yıllık 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu dev anlaşma, Apple’ın vergi öncesi karının %20’sini oluşturuyor ve toplam gelirinin %6,3’üne denk geliyor. Eğer bu anlaşma sona erdirilirse, Apple’ın hisselerinde %8 ila %11 arasında bir düşüş bekleniyor.

Google ile Apple​ arasındaki bu işbirliği 2002 yılına kadar uzanıyor. O yıldan bu yana Google, Apple’ın cihazlarında varsayılan arama motoru olmak için her yıl büyük miktarlarda ödeme yapıyor. Bu anlaşma, Google’ın Apple’ın geniş kullanıcı tabanına ulaşmasını sağladı. Bugün ABD’de yapılan arama sorgularının yarısından fazlası Apple cihazları üzerinden gerçekleşiyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Google’ın Apple’a ve diğer teknoloji şirketlerine yaptığı bu ödemeler, rakip arama motorlarının büyümesini engelliyor ve yenilikçiliği baltalıyor. Google ise bu durumu kullanıcı tercihine dayandırarak savunma yapıyor. Şirket, kullanıcıların istedikleri zaman başka bir arama motoruna geçebileceğini belirtiyor. Ancak, Adalet Bakanlığı yetkilileri, bu devasa ödemelerin Google’ın pazar hakimiyetini sürdürmek için yaptığı bir hamle olduğunu savunuyor.

Jefferies analistleri, dava sonuçlarının birkaç yıl sürebileceğini ve itiraz süreçleriyle birlikte nihai sonucun 3 ila 8 yıl arasında çıkabileceğini belirtiyor. Bu süre zarfında, Apple’ın gelir kayıplarını telafi etmesi için yeterli zamanı olacağı da öngörülüyor. Analistler ayrıca, bu kararın etkilerinin sadece ABD ile sınırlı kalabileceğini, Avrupa’daki düzenleyicilerin bu duruma nasıl tepki vereceğinin belirsiz olduğunu ifade ediyorlar.