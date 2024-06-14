Apple'a 'cinsiyet ayrımcılığı' davası! Kadın çalışanlar isyan bayrağını çekti

14 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:40

ABD'li teknoloji devi Apple, 12 binden fazla kadın çalışanına benzer işlerde çalışan erkeklerden daha az ödeme yapmakla suçlayan bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.

APPLE, KADIN ÇALIŞANLARA ÖNYARGILI MI DAVRANIYOR?

On yıldan uzun bir süredir Apple'da çalışan iki kadın tarafından San Francisco'daki eyalet mahkemesinde açılan davada, şirketin mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerindeki kadın çalışanlara sistematik olarak düşük ödeme yaptığı iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, şikayette Apple'ın çalışanların başlangıç ücretlerini önceki işlerindeki maaşlarına veya "ücret beklentilerine" dayandırdığı ve bunun da kadınlar için daha düşük ücret oranlarıyla sonuçlandığı öne sürüldü.

Davada ayrıca Apple'ın zam ve ikramiyeleri belirlemek için kullandığı performans değerlendirme sisteminin de kadınlara karşı önyargılı olduğu ileri sürüldü.

APPLE: ÜCRET EŞİTLİĞİNİ SAĞLIYORUZ

Apple yaptığı açıklamada, kapsayıcılık ve ücret eşitliğini sağlamak konusunda kararlı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Apple 2017'den beri cinsiyete dayalı ücret eşitliğini sağlamış ve sürdürmüştür. Her yıl bağımsız bir üçüncü taraf uzmanla iş birliği yaparak her bir ekip üyesinin toplam ücretini inceliyor ve ücret eşitliğini sürdürdüğümüzden emin olmak için gerektiğinde ayarlamalar yapıyoruz."

Davacıların avukatlarından Eve Cervantez, Apple'ın uygulamalarının mevcut cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını sürdürdüğünü ve genişlettiğini savunarak, "Bu Apple'daki kadın çalışanlar için kazananı olmayan bir durum" diye konuştu.