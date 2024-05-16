Apple'a göz hareketiyle ekran kontrolü özelliği geliyor

16 May 2024 03:57 - Güncelleme : 16 May 2024 03:58

Apple ekranları artık göz hareketleriyle kontrol edilebilecek. Bu yıl gelmesi beklenen yeni güncellenme ile yeniliklerin önizlemeleri tanıtıldı.

Özellikle engellilerin kullanımı için büyük kolaylık sağlayacak güncellemenin tanıtımı 16 Mayıs'taki Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nden hemen önce yapıldı.

GÖZ TAKİBİ İLE KONTROL

iPhone ve iPad modelleri, göz izleme teknolojisine kavuşacak. Böylece kişiler yalnızca gözlerini kullanarak cihazlarını kontrol edebilecek. Ayrıca müzikler de titreşimler ile engelli bireylere aktarılacak. Bununla birlikte VoiceOver sesli klavyelere de sesli kısayollar eklenecek. Ayrıca bu cihazlar, araç hareketlerine karşı da kullanıcılarını uyarabilecek.

CarPlay, yeni güncelleme ile sesli kontrol özelliğine kavuşacak. Buna ek olarak etraftaki sesler, yazılı uyarılar ile kullanıcılara aktarılacak. Bunun için Ses Tanıma özelliği kullanılacak. CarPlay ayrıca renk filtrelerine de sahip olacak.

visionOS 2 ile birlikte Apple'ın başlıklarına Live Captions özelliği gelecek. Böylece az işiten ya da işitme engelli kullanıcılar da konuşmaları takip edebilecekler. Bu özellik hem gerçek sohbetlerde hem de sesli uygulamalarda kullanılabilecek.

Apple ayrıca bu yıl, VoiceOver uygulamasına da yeni sesler ve yeni kontroller getirecek. Bununla birlikte okuma gerektiren uygulamalarda da büyüteç özelliğini kullanıma alacak. Braille alfabesi ile yazanlar da bu klavyeye daha çabuk erişebilecek.

Konuşma güçlüğü çeken ya da konuşamayan kişiler artık Mandarin dilinde de iletişim kurabilecekler ve kişisel sesler seçebilecekler. Fiziksel zorluklar yaşayanlar ise cihazlarda ekranın bir kısmını kullanarak tamamını kontrol edebilecekler. Tuşlar yerine de ekrana dokunarak kamera kontrolleri mümkün olacak.