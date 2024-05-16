Özgü Namal sürpriz projesi için sezon finali sonrası gidiyor

16 May 2024 02:07 - Güncelleme : 16 May 2024 02:08

Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali yapmasıyla yeni projesi için Almanya'ya seyahat edecek.

Ekranlara verdiği uzun aranın ardından Kızıl Goncalar ile reyting rekorları kıran Özgü Namal sezon finalini bekliyor. Namal diziden sonra yeni bir film projesiyle de tatil süresini değerlendirecek. Haftaya Almanya’da olacak Namal, yönetmen İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filminde oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden merak konusu olan filmde Özgü Namal, tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le buluşacak.