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Özgü Namal sürpriz projesi için sezon finali sonrası gidiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 May 2024 02:07 - Güncelleme : 16 May 2024 02:08
Özgü Namal sürpriz projesi için sezon finali sonrası gidiyor

Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara hızlı bir dönüş yapan Özgü Namal yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandıracak.

Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali yapmasıyla yeni projesi için Almanya'ya seyahat edecek.

Ekranlara verdiği uzun aranın ardından Kızıl Goncalar ile reyting rekorları kıran Özgü Namal sezon finalini bekliyor. Namal diziden sonra yeni bir film projesiyle de tatil süresini değerlendirecek. Haftaya Almanya’da olacak Namal, yönetmen İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filminde oynayacak.

Özgü Namal sürpriz projesi için sezon finali sonrası gidiyor - 1. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden merak konusu olan filmde Özgü Namal, tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le buluşacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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