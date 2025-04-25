Apple'dan 1.8 milyar iPhone kullanıcısına uyarı: Bu uygulamayı hemen silin, yoksa banka bilgileriniz çalınabilir!

Apple, kullanıcıların dijital gizliliğini tehdit eden popüler bir uygulamaya karşı tüm iPhone kullanıcılarını uyardı. Milyarlarca dolarlık reklam sisteminin merkezinde yer alan bir tarayıcı, banka bilgileriniz de dahil olmak üzere tüm çevrim içi hassas bilgilerinizin çalınmasına sebep olabilir.

Apple, yaklaşık iki milyar iPhone kullanıcısını, dijital gizliliklerinin büyük bir tehlike altında olduğu konusunda uyararak, doğrudan isim vermeden Google Chrome uygulamasını derhal silmeleri gerektiğini belirtti.

Daily Mail sitesinin aktardığına göre Google, salı günü yaptığı açıklamayla, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf izleme çerezlerini kaldırma özelliği sunma taahhüdünden geri adım atmıştı.

ÇEREZLER (COOKIES) NEDİR?

Çerezler, web sitelerinin ve reklamverenlerin Chrome kullanıcılarının çevrim içi aktivitelerini izlemelerine olanak tanıyor ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda Google için de milyarlarca dolarlık bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Google daha önce çerezlerin yerine yeni bir sistem getirmeyi ve Chrome kullanıcılarına tek tıkla "beni takip etme" seçeneği sunmayı planlamıştı. Ancak çevrim içi reklamcılık sektörünün, yeni sistemin reklam rekabetini kısıtlayacağı endişesi nedeniyle bu planlar rafa kaldırıldı.

İzleme çerezlerinin kendileri kötü amaçlı olmasa da, gizlilik risklerine yol açabilir ve bazı durumlarda banka kayıtları gibi hassas bilgilerin sızdırılması veya çalınması olasılığını artırabilir. Bu da Chrome kullanan iPhone sahiplerinin çerezleri manuel olarak temizlemedikleri ya da tarayıcının Gizli Modunu kullanmadıkları sürece yaptıkları her şeyin izlenmeye devam edeceği anlamına geliyor.

APPLE'DAN KULLANICILARA ÇAĞRI: SAFARİ KULLANIN

Apple bu tartışmayı, "Gerçekten özel bir tarayıcı" olma vaadinde bulunan kendi internet tarayıcısı Safari'yi tanıtmak için kullandı. Apple'ın 'Flock' adlı izleme karşıtı videosunda, iPhone kullanıcıları bitmek bilmeyen bir gözetleme kameraları saldırısından kaçmaya çalışıyor ve sonunda kullanıcı Safari'yi özel tarayıcı olarak seçtiğinde kameralar patlıyor.

Söz konusu video, Google'ın önceki çerez yerine getirmeyi planladığı sistem olan "FLoC"a (Federated Learning of Cohorts) yönelik doğrudan bir gönderme gibi görünüyor.