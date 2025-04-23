OpenAI, Google Chrome'un peşinde! Yapay zeka devi tarayıcıya talip oldu

Google, geçen yıl hakkında verilen bir mahkeme kararıyla çevrim içi arama alanında tekel olduğu belirlenmesinin ardından mercek altına alındı, ancak şirketin geniş dijital hizmet yelpazesinin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını elden çıkarması gerekebileceğini öne sürdü; teknoloji devi böyle bir adım atarsa, şimdiden en az bir potansiyel alıcı ortaya çıkmış durumda.

OPENAI, GOOGLE CHROME TARAYICIYA GÖZÜNÜ DİKTİ

Bloomberg'in haberine göre, ChatGPT'nin başındaki isim Nick Turley, bugün Google'ın tekel durumu hakkında yapılan bir duruşmada konuştu ve OpenAI'ın Chrome'u satın alıp almayacağı soruldu. Turley, "Evet, diğer pek çok taraf gibi biz de ilgileniriz" dedi.

Kullanıcılar şu anda bir eklenti aracılığıyla Chrome'da ChatGPT AI asistanını kullanabiliyor. Ancak Turley, OpenAI'ın tarayıcıya sahip olması durumunda daha derin entegrasyonların olabileceğini söyledi.

Öte yandan Google'ın kontrolünü kaybedebileceği tek ürün Chrome olmayabilir. Bu ayın başlarında başka bir yargıç da teknoloji devinin çevrim içi reklam teknolojileri konusunda rekabete aykırı davranışlar sergilediğine hükmetti.

Google'ın yıllar içinde geliştirdiği popüler hizmetlerden birine herhangi bir büyük teknoloji şirketinin ilgi göstermesi şaşırtıcı değil. Asıl soru ise, bu hizmetlerden birini kimin satın almasının yeni bir tekelleşmeye yol açmayacağı. Şimdilik, Adalet Bakanlığı Google'ın yapay zeka yatırımlarına devam etmesine izin veriyor ancak tarayıcının OpenAI'ın eline geçmesi yeni endişelere yol açabilir.