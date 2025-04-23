İstanbul'da deprem alarmı! Android telefonlar sarsıntıyı 30 saniye önceden bildirdi

İstanbul bugün öğle saatlerinde büyük bir sarsıntıyla güne devam etti. AFAD verilerine göre, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar korku içinde sokaklara çıkarken, devletin tüm birimleri hızla harekete geçti. Deprem sırasında en dikkat çeken gelişmelerden biri ise Android telefonlardaki erken uyarı sistemi oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.49'da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul genelinde ve çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, ekipler hızla harekete geçti.

Deprem sırasında Android telefon kullanıcıları ise önemli bir teknolojik detayla dikkat çekti. Donanım Haber'in aktardığına göre, Android deprem uyarı sistemi birçok kullanıcıyı sarsıntıdan 10 ila 30 saniye önce uyardı. Gelen uyarı, kullanıcıların depreme karşı anlık refleks geliştirmesine olanak tanıdı. Uyarının süresi, kişinin deprem merkezine olan uzaklığına göre değişiklik gösterdi.

İSTANBUL DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Henüz depremde yıkılan bina olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1914983053929107759

İSTANBUL DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İstanbul'da yaşanan 3.9, 6.2 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler uzun süreli sarsıntıya sebep olurken, vatandaşlar da "İstanbul deprem kaç saniye sürdü?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin kaç saniye sürdüğüne dair yetkililer resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sarsıntının 10 saniye civarında devam ettiği belirtiliyor.

AFAD'ın paylaştığı verilerde, ilk depremin saat 12.13 sıralarında 3.9 büyüklüğünde 6.99 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. İkinci deprem ise saat 12.49 civarında, 6.2 büyüklüğünde ve 6.92 km derinlikte oldu. Saat 12.51 sıralarında Büyükçekmece açıklarında meydana gelen üçüncü deprem 4.4 büyüklüğünde ve 7.0 km derinliğinde yaşandı.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ AÇMA

Android deprem uyarı sistemi açmak için ilk adım olarak telefonun 'Ayarlar' menüsüne girin. Ardından Konum - Gelişmiş - Deprem Uyarıları bölümüne girin ve "Deprem Uyarı Sistemi" özelliğini aktif haline getirin.