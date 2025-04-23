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 | Ömer Faruk Dogan

One UI 7 Türkiye'de: İşte güncellemeyi alan modeller

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini Türkiye’de kullanıma sundu. Yeni arayüzle daha akıcı animasyonlar, gelişmiş widget'lar ve yenilikçi Now Bar özelliği piyasaya sürüldü. İşte One UI 7 güncellemesini alan modeller.

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One UI 7 Türkiye'de: İşte güncellemeyi alan modeller
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 15:20

Samsung bugün itibarıyla Türkiye'de kararlı One UI 7.0 güncellemesini yayınladı. Birkaç gün önce bu güncelleme Güney Kore'de kullanıma sunulmuştu.

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 gibi seçili üst düzey telefonlar güncellemeyi almaya başladı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz bu güncellemeye kavuşacak.

ONE UI 7 (ANDROID 15) GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE'DE

Android 15 tabanlı One UI 7.0, şu anda Türkiye'de Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için kullanılabilir durumda. Bazı cihazlar Orta Doğu, BAE ve Hindistan gibi bölgelerde de güncellemeyi aldı. Yeni yazılım Nisan 2025 güvenlik yaması ile birlikte geliyor.

One UI 7 Türkiye'de: İşte güncellemeyi alan modeller

Samsung, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget stilleri ve birçok yeni/geliştirilmiş widget da tanıttı. Kilit ekranı özelleştirmesi de daha kapsamlı hale getirildi. One UI 7'nin genelindeki tüm animasyonlar ve geçişler önceki sürümlere kıyasla daha akıcı ve eğlenceli yapıldı. Yeni bir şarj animasyonu, durum çubuğunda yeni bir pil simgesi ve daha fazla pil sağlığı koruma özelliği de güncellemede yer alıyor.

One UI 7.0 ayrıca kilit ekranında aktif ve canlı bildirimleri gösteren yeni bir özellik olan Now Bar'ı getiriyor. Bu çubuk, medya oynatımı, kronometre, zamanlayıcı, harita navigasyonu, spor skorları ve Samsung Health antrenmanları gibi devam eden aktiviteleri gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

One UI 7.0 güncellemesi Türkiye'de hangi Samsung modellerine geldi?
İlk aşamada Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri One UI 7.0 güncellemesini aldı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza yayılması bekleniyor.
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