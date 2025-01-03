Apple'dan bahar sürprizi: iPhone 16 için göz kamaştıracak iki yeni renk geliyor

03 Ocak 2025 11:08 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:09

Apple, iPhone 16 serisini laciverttaş, deniz mavisi, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere 5 renk seçeneğiyle piyasaya sunmuştu. Şirketin bu yıl bahar aylarında yeni bir renk daha ekleyeceği iddia edildi.

Apple​ yıllar boyunca bahar​ aylarında yeni iPhone renklerini piyasaya sürdü. Geçen yıl iPhone 15 serisiyle bu trendi atlamış olsa da, şirketin bu bahar müşteriler için yeni bir iPhone 16​ seçeneği hazırlıyor olması mümkün.

İPHONE 16 İÇİN 'MOR' VEYA 'SARI' RENK​ YOLDA

Apple'ın bu bahar yeni bir iPhone 16 rengi sunacağını güvenilir bir kaynaktan duymamış olsak da, önceki söylentiler bunun şirketin planlarının bir parçası olabileceğini gösteriyor. Örneğin Weibo'daki sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple'ın iPhone 16 serisi için yedi yeni renk çıkaracağını öngörmüştü. Ancak şirket sadece beş renk tanıttı:

Laciverttaş

Deniz mavisi

Pembe

Beyaz

Siyah

Fixed Focus Digital'e göre Apple'ın tanıtmadığı iki renk ise mor ve sarıydı. Dolayısıyla şirket, bahar aylarında bu iki renkten birini veya ikisini birden duyurabilir. Apple, geçmişte iPhone modelleri için şu ek renkleri tanıtmıştı:

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Apple, bahar döneminde sadece yeni iPhone 16 rengini tanıtmakla kalmayacak. Aynı zamanda yeni MacBook Air modelleri, iPhone SE 4 (iPhone 16E adıyla da çıkabilir) ve AirTag 2 ürünlerini de kullanıcılarına sunacak.