Apple'dan dünya çapında casus yazılım uyarısı: 100 ülkeye bildirim gitti

Apple, bu hafta aralarında gazetecilerin ve aktivistlerin de bulunduğu bazı kullanıcılara "devlet destekli casus yazılım saldırılarına maruz kalmış olabilecekleri" yönünde bildirimler gönderdi. Teknoloji devinin uyarısına göre, saldırılar son derece hedefli ve profesyonel yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Apple, bu hafta bazı kişilere, devlet destekli casus yazılım saldırılarına maruz kaldıklarına dair bildirimler göndermeye başladı. TechCrunch sitesinin haberine göre, bildirimi alan kişiler arasında gazeteciler ve aktivistler de bulunuyor.

Apple daha önce de, casus yazılım saldırılarının hedefi olan veya etkilenmiş kişilere bildirimler göndererek, mağdurları bu tür siber saldırıları araştıran uzman bir sivil toplum kuruluşuyla iletişime geçmeleri için yönlendirmişti.

Google ve WhatsApp gibi diğer teknoloji şirketleri de son yıllarda kullanıcılarına dönemsel olarak benzer uyarılar gönderiyor.

APPLE'A GÖRE İTALYAN GAZETECİ HEDEF ALINDI

Bildirimi alan kullanıcılardan biri, İtalyan haber sitesi Fanpage'de çalışan gazeteci Ciro Pellegrino idi. Pellegrino, Apple'dan hem e-posta hem de kısa mesaj yoluyla bir uyarı aldığını yazdı. Mesajda, kendisinin bu saldırıya uğrayan tek kişi olmadığı da belirtiliyordu.

Pellegrino'nun yazısına göre, mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bugünkü bildirim, 100 ülkede etkilenen kullanıcılara gönderiliyor."

APPLE: BU DURUMU CİDDİYE ALIN

Bildirim aldığını açıklayan ikinci kişi ise Hollandalı sağ görüşlü aktivist Eva Vlaardingerbroek oldu. Vlaardingerbroek, çarşamba günü X (eski Twitter) platformunda bir video paylaştı. Videoda yer alan ekran görüntüsüne göre, Apple bildirimi şu şekildeydi:

"Apple, iPhone'unuza yönelik hedefli bir paralı casus yazılım saldırısı tespit etti. Bu saldırının, kim olduğunuz veya yaptığınız işle ilgili olarak sizi özellikle hedef aldığı muhtemeldir. Bu tür saldırıların tespitinde mutlak kesinlik sağlanması her zaman mümkün olmasa da, Apple bu uyarı konusunda yüksek bir güven düzeyine sahiptir. Lütfen bu durumu ciddiye alın."

Bildirime tepki gösteren Vlaardingerbroek, "Bunun gözümü korkutmaya ve beni susturmaya yönelik bir girişim olduğu açık" ifadelerini kullandı.

https://x.com/EvaVlaar/status/1917495362161631341

Apple bildirimlerinin, hangi casus yazılım kampanyasıyla ilgili olduğu henüz belli değil. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl iki kez düzinelerce ülkedeki kullanıcılara, belirtilmemiş casus yazılımlar tarafından hedef alındıklarını bildirmişti.

Bu tür yazılımlar, genellikle teknolojiyi hükümetlere satan şirketler tarafından geliştirildiği için 'paralı casus yazılımlar' olarak da adlandırılıyor.