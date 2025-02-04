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Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi!

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 09:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:46
Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi!

Teknoloji devi Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlük projesini tamamen iptal etti. Şirketin, bu alanda karşılaştığı teknik zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle projeyi durdurduğu öğrenildi.

Apple’ın AR gözlüğü, günlük hayatta kolayca kullanılabilecek hafif ve pratik bir tasarıma sahip olacaktı. Kullanıcılar, bu gözlük sayesinde telefon veya bilgisayar ekranına bakmadan bilgi alabilecek, görüntü izleyebilecekti. Ancak proje, beklenenden daha karmaşık hale geldi ve şirketin hedeflediği noktaya ulaşamadı.

Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi! - 1. Resim

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞMEDİ

İlk etapta iPhone ile uyumlu olması planlanan gözlüklerin, daha sonra Mac bilgisayarlarla da çalışması düşünülüyordu. Fakat yapılan testlerde performansın yetersiz olduğu ortaya çıktı. Apple mühendisleri, gözlüklerin ekranında renk değişimi gibi yenilikçi özellikler geliştirmeye çalışsa da, bunları uygun maliyetle üretmenin imkânsız olduğu anlaşıldı.

Apple’dan şok karar: Artırılmış gerçeklik gözlüğü rüyası sona erdi! - 2. Resim

Apple’ın bu iptal kararı, AR teknolojisinde iddialı olan rakibi Meta’ya avantaj sağladı. Meta, Ray-Ban ile ortak geliştirdiği akıllı gözlükleri piyasaya sürerek büyük ilgi gördü ve 1 milyondan fazla satışa ulaştı. Şirket, 2027 yılında yeni nesil AR gözlüklerini tanıtmayı planlıyor.
Apple’ın da benzer bir lansman yapacağı konuşuluyordu, ancak son karar sonrası bu ihtimal ortadan kalktı. Artırılmış gerçeklik konusunda yatırımlarına devam eden Apple’ın, bu alanda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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