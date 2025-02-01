Apple, pil şişmesi davasında uzlaşmaya gitti: Kullanıcılara 20 milyon dolar ödeyecek

01 Şubat 2025 14:14 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:14

Apple, eski nesil Apple Watch modellerinde yaşanan pil şişmesi sorunuyla ilgili açılan toplu davada 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti ancak herhangi bir kabahat veya sorumluluk kabul etmedi. 2015-2024 yılları arasında bu sorunu Apple'a bildiren kullanıcılar, 10 Nisan 2024'e kadar ödeme almak için başvuruda bulunabilecek.

Apple, ilk Apple Watch modellerinde pil şişmesi sorunu nedeniyle açılan toplu davada mağdurlarla uzlaşmak için 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu sorunu yaşadıysanız ve Apple Watch Series 0, 1, 2 veya 3 cihazlarından birine sahipseniz, küçük bir ödeme almaya hak kazanabilirsiniz.

APPLE, İDDİALARI REDDETTİ

Dava, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Hem uzlaşma anlaşmasında hem de talep web sitesinde Apple, akıllı saatlerinin pil şişmesi sorunu yaşadığını, tüm kabahat iddialarını ve sorumluluğu açıkça reddediyor. Bunun yerine şirketin "daha fazla dava masrafından kaçınmak" için uzlaşmayı seçtiği belirtiliyor.

Apple sözcüsü Aushawna Collins, The Verge sitesine yaptığı açıklamada, şirketin "Bu erken nesil Apple Watch modellerine yönelik iddialara kesinlikle katılmadığını" söyledi.

APPLE'DAN PARA ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ödeme almaya hak kazanmak için, kullanıcıların belirtilen Apple Watch modellerinden birini kullanmaları ve 24 Nisan 2015 ile 6 Şubat 2024 tarihleri arasında Apple'a pil şişmesi sorunu yaşadıklarını bildirmiş olmaları gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkesin ödeme almak üzere ödeme bilgilerini onaylamak ya da güncellemek için 10 Nisan'a kadar süresi var.

Ödemenin kapsam dahilindeki saat başına yaklaşık 20 ila 50 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan ödemeyi kabul etmek, söz konusu saatlerdeki pil sorunlarıyla ilgili olarak gelecekte açılabilecek davalardan da vazgeçmek anlamına geliyor. Uzlaşmanın bir parçası olmak istemeyenlerin 24 Şubat 2025 tarihine kadar kendilerini hariç tutmaları veya uzlaşmaya itiraz etmeleri gerekiyor.

Dava yalnızca ABD'de geçerli olduğundan ötürü Türkiye'yi kapsamıyor.