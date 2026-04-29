Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone modeli için büyük tasarım değişikliği belli oldu

Çinli bir sızıntı kaynağına göre, Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'u, daha saf bir görüntü deneyimi sunmak amacıyla ekran çerçevelerini kullanıcının görüş alanından daha etkili bir şekilde gizleyen yeni bir tür kavisli ekran teknolojisi kullanacak. Yeni iPhone nasıl görünecek?

Murat Makas
29.04.2026
09:41
29.04.2026
09:44

'ın, cihazın dört kenarını da kavisli bir ekrana sahip olabilecek 20. yıl dönümü 'u için radikal bir yeniden tasarım planladığı bildiriliyor. Bunu başarmak için şirketin, tarafından tedarik edilen eşit derinlikte dörtlü kavisli bir panel kullanacağı bildiriliyor ve bu, tipik kavisli ekranlardan oldukça farklı olacak.

Apple'ın, 20. yıl dönümü iPhone'u için cihazın dört kenarını da kavisli, eşit derinlikte ve Samsung tarafından tedarik edilen radikal bir yeniden tasarım planladığı bildiriliyor.
Bu yeni ekran tasarımı, geleneksel dörtlü kavisli ekranlardan ve Android telefonlardaki çözümlerden farklı olacak ve ince bir kavisle görsel etki yaratacak.
Görsel etkinin, optik kırılma, ışık yönlendirme yapıları ve görsel illüzyon kombinasyonuyla sağlanacağı belirtiliyor.
Apple, ekranı daha parlak ve daha ince hale getirmek için Samsung yapımı COE (Color Filter on Encapsulation) OLED teknolojisini kullanacak ve buna 'Liquid Glass Display' adını verebilir.
Apple, 2027'de piyasaya sürülecek olan bu iPhone'da kesintisiz bir ekran deneyimi hedefliyor.
Face ID sistemini ve selfie kamerasını ekranın altına gizleme konusunda zorluklar yaşanabileceği ve bu nedenle ekran altı Face ID'nin hazır olamayabileceği veya ön kamera için küçük bir delik kesiği olabileceği konuşuluyor.
Sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre, “Bu, geleneksel dörtlü kavisli bir ekran değil. Yıllar boyunca Android telefonlarda gördüğümüz kavisli ekran çözümlerine de benzemiyor." Bunun nedeninin son derece ince kavisli olması olduğu söyleniyor, ancak görünüşe göre devreye girebilecek başka faktörler de var.

Ice Universe, X'te yazdığı bir gönderide, "Gerçekten görsel etkiyi oluşturan şey, optik kırılma, ışık yönlendirme yapıları ve özenle tasarlanmış görsel illüzyonun kombinasyonu olabilir" dedi.

Apple'ın ayrıca, 20. yıl dönümü iPhone'unun ekranını önceki panellerden daha parlak ve daha ince hale getirmek için COE (Color Filter on Encapsulation) adlı Samsung yapımı bir teknolojisini benimseyeceği belirtiliyor. Sızıntı kaynağı, Apple'ın bunu en son yazılım arayüzü yeniden tasarımına atıfta bulunarak "Liquid Glass Display" olarak adlandırabileceğini iddia ediyor.

2027'de iPhone'un 20. yıl dönümünü kutlamak için Apple, en büyük görsel etkiyi oluşturmak amacıyla kesintisiz ve kesiksiz bir ekran istiyor. Ancak Face ID sistemini ve selfie kamerasını panelin altına gizlemek zorlu bir görev olacak.

Ekran analisti Ross Young, Apple'ın 2027 iPhone'u için ekran altı Face ID'yi hazır hale getiremeyeceğini söyledi. Ancak diğer sızıntı kaynakları bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Apple her şeyi ekranın altına sığdıramazsa, ekran altı Face ID ve ardından ön kamera için ön tarafta küçük bir delik kesik görebiliriz.

iPhone 18 almayı düşünenlere kötü haber: Özellikleri görenler iPhone 17'ye koşabilir
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
