Apple'ın iPhone'lara yaptığı dayanıklılık testi açığa çıktı

30 May 2024 16:29 - Güncelleme : 30 May 2024 16:35

Teknoloji devi Apple'ın iPhone akıllı telefonları, kullanıcılar arasında "dayanıklı ve sağlam" olmalarıyla ünlü. Peki ABD'li üreticinin iPhone'ları ne tür testlerden geçirdiğini daha önce görmüş müydünüz?

Teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Apple'ın bir laboratuvarını ziyaret ederek, sağlamlık testlerinin nasıl yapıldığını ve piyasaya sürülmeye hazırlanan iPhone'ların ne tür aşamalardan geçtiğini bizzat deneyimledi ve sosyal medya hesabında paylaştı.

APPLE, IPHONE'LARI İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Brownlee'nin videolarından anlaşılacağı üzere Apple, gerçekten "sağlamlıkla" bilinmenin hakkını veriyor. İlk olarak sağanak yağışı taklit eden bir ortama sokulan iPhone'lar, daha sonra yangın hortumuyla püskürtülen suya maruz kalıyor, suyla dolu bir kapta da bekletiliyor.

Düşme testini de es geçmeyen Apple, burada çeşitli yükseklik ve açılardan bırakarak iPhone'un kasasının ne kadar dayanıklı olduğunu ölçen özel robotları görevlendirmiş.

Donanım Haber'in haberine göre, Apple'ın Mühendislik Müdürü John Ternus, iPhone'un ilk günlerinde su girmesinin yaygın bir sorun olduğunu, örnek olarak telefonun havuza düşürülmesi veya üzerine içecek dökülmesi durumunda sıklıkla arıza yaptığını söyledi.

Apple, bu arızaları en aza indirmek için yıllar içinde cihazlarını geliştirdi. Şirket, yıllar geçtikçe dayanıklılık testleri grubunu genişletti ve bir iPhone'u piyasaya sürmeden önce 10.000'den fazla ön sürümünü test ediyor.