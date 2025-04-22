Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın ultra ince telefonu iPhone 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Apple'ın Eylül 2025'te tanıtacağı iPhone 17 serisine dair yeni sızıntılar geldi. Seriye ilk kez katılacak iPhone 17 Air modeli, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefonlarından biri olacak. Bu bağlamda iPhone 17 Air'in maket görüntüleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:23

Apple’ın 2025 Eylül lansmanı yaklaşırken, iPhone 17 serisi hakkında çıkan sızıntılara yenisi eklendi. Seride ilk defa yer alacak yeni model iPhone 17 Air, teknoloji dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda. Çin'de bir mağazada görüntülenen iPhone 17 Air maket görüntüleri ise Apple'ın "şimdiye kadarki en ince iPhone" modeli ile karşımıza çıkacağını gösteriyor.

IPHONE 17 AIR TASARIM: ULTRA İNCE, TEK KAMERA

Sızan detaylara göre iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm kalınlık ile Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone'lardan olacak. Üstelik bu incelik, iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutunu ve kasa ölçülerini koruyarak sunulacak.

Tasarım anlamında en dikkat çeken detay ise arkadaki yatay kamera adası. Bu alanda tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alıyor. LiDAR tarayıcı veya ikinci kamera ise bulunmayacak.

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1914303359269433503

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air özellikleri hakkında bazı kritik bilgiler paylaştı. Kuo'ya göre cihazda şu bileşenler yer alacak:

  • Apple A19 çipi
  • 48 Megapiksel arka kamera
  • 24 Megapiksel ön kamera
  • 8 GB RAM (Apple Intelligence destekli)
  • Apple tasarımı 5G modem
  • Face ID desteği
  • Alüminyum çerçeve
  • Dinamik Ada

Bu özelliklerle birlikte iPhone 17 Air, özellikle Apple Intelligence uyumu sayesinde iOS 18 ile gelen yapay zeka yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilecek.

WCCFTech'in haberine göre, Çin'de sızdırılan görüntülerde yalnızca iPhone 17 Air değil, aynı zamanda standart iPhone 17 ve iPhone 17 Pro maketleri de görüldü. Bu da Apple'ın bu yılki seriyi kesin olarak üç ana modelle sunacağını gösteriyor: iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro / Pro Max.

IPHONE 17 AIR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği lansman etkinliğinde iPhone 17 Air çıkış tarihi ve fiyatı resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hyunda yeni hibrit teknolojisi ile çıtayı yükseltiyor! Yakıt tüketiminde yüzde 45 tasarruf, 329 beygir güç
Apple Intelligence, Facebook ve WhatsApp'ta yasaklandı: İşte sebebi

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 Air hangi özelliklerle gelecek?
Cihazda Apple A19 çipi, 48 Megapiksel arka kamera, 24 Megapiksel ön kamera, 8 GB RAM, Face ID ve Apple Intelligence destekli iOS 18 yer alacak. Ayrıca alüminyum çerçeve ve Dinamik Ada tasarımı da dikkat çekiyor.
iPhone 17 Air ne zaman tanıtılacak ve satışa sunulacak?
iPhone 17 Air'in Eylül 2025'teki Apple lansman etkinliğinde tanıtılması ve kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.