Apple'ın ultra ince telefonu iPhone 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Apple'ın Eylül 2025'te tanıtacağı iPhone 17 serisine dair yeni sızıntılar geldi. Seriye ilk kez katılacak iPhone 17 Air modeli, yalnızca 5.5 mm kalınlığıyla Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefonlarından biri olacak. Bu bağlamda iPhone 17 Air'in maket görüntüleri ortaya çıktı.

Apple’ın 2025 Eylül lansmanı yaklaşırken, iPhone 17 serisi hakkında çıkan sızıntılara yenisi eklendi. Seride ilk defa yer alacak yeni model iPhone 17 Air, teknoloji dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda. Çin'de bir mağazada görüntülenen iPhone 17 Air maket görüntüleri ise Apple'ın "şimdiye kadarki en ince iPhone" modeli ile karşımıza çıkacağını gösteriyor.

IPHONE 17 AIR TASARIM: ULTRA İNCE, TEK KAMERA

Sızan detaylara göre iPhone 17 Air, yalnızca 5.5 mm kalınlık ile Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone'lardan olacak. Üstelik bu incelik, iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutunu ve kasa ölçülerini koruyarak sunulacak.

Tasarım anlamında en dikkat çeken detay ise arkadaki yatay kamera adası. Bu alanda tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alıyor. LiDAR tarayıcı veya ikinci kamera ise bulunmayacak.

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1914303359269433503

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air özellikleri hakkında bazı kritik bilgiler paylaştı. Kuo'ya göre cihazda şu bileşenler yer alacak:

Apple A19 çipi

48 Megapiksel arka kamera

24 Megapiksel ön kamera

8 GB RAM (Apple Intelligence destekli)

Apple tasarımı 5G modem

Face ID desteği

Alüminyum çerçeve

Dinamik Ada

Bu özelliklerle birlikte iPhone 17 Air, özellikle Apple Intelligence uyumu sayesinde iOS 18 ile gelen yapay zeka yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilecek.

WCCFTech'in haberine göre, Çin'de sızdırılan görüntülerde yalnızca iPhone 17 Air değil, aynı zamanda standart iPhone 17 ve iPhone 17 Pro maketleri de görüldü. Bu da Apple'ın bu yılki seriyi kesin olarak üç ana modelle sunacağını gösteriyor: iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro / Pro Max.

IPHONE 17 AIR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği lansman etkinliğinde iPhone 17 Air çıkış tarihi ve fiyatı resmi olarak açıklanması bekleniyor.