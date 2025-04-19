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Editor
 | Emir Yücel

iPhone 17 Pro ilk kez bu kadar net görüntülendi! İşte radikal yeni tasarım

Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 17 Pro serisi için şimdiye kadarki en net tasarım görselleri sızdırıldı. Kamera modülündeki radikal değişim dikkat çekiyor.

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iPhone 17 Pro ilk kez bu kadar net görüntülendi! İşte radikal yeni tasarım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 11:50

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazla ilgili sızıntılar da giderek artmaya başladı. Teknoloji dünyasının gözü Apple'a çevrilmişken, bugün paylaşılan son görüntüler tasarımdaki iddialı değişiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

KAMERA TASARIMI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Apple sızıntıları konusunda güvenilir isimlerden kanedacane, iPhone 17 Pro’ya ait yeni bir CAD görüntüsü paylaştı. Bu görsel, özellikle kamera bölümünde ciddi bir yenilenme olduğunu gösteriyor.

Yeni tasarımda, arka kısımdaki kamera modülü tamamen tek parça haline gelmiş durumda. Önceki modellerde gördüğümüz iki tonlu tasarım terk edilerek kamera adası artık telefonun kasasıyla aynı renkte ve materyalde olacak. Ayrıca kameralar yine üçgen diziliminde konumlanırken, flaş ve LiDAR sensörü ise modülün en sağ köşesine taşınmış.

Bu yeni yaklaşımın sadece estetik açıdan mı tercih edildiği, yoksa mühendislik açısından da bir zorunluluk mu olduğu henüz belli değil. Ancak Apple’ın bu radikal hamlesiyle kameranın gövdeyle tamamen bütünleşik görünmesini sağlayacağı açıkça görülüyor.

iPhone 17 Pro ilk kez bu kadar net görüntülendi! İşte radikal yeni tasarım

TEKNİK DETAYLARDA İDDİALI YENİLİKLER

iPhone 17 serisindeki değişimler sadece dış tasarımla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Apple’ın daha önce iPhone 16 Pro modelleri için düşünüp ertelediği yeni tuş tasarımını, bu yıl tanıtılacak iPhone 17 Pro modellerinde kullanması bekleniyor.

Bir diğer önemli detay ise cihazın gövdesi olacak. Yeni iPhone Pro modelleri, yarı cam yarı alüminyum malzemeden üretilecek. Bu değişimle hem kablosuz şarj performansının iyileştirilmesi hem de telefonun dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Performans anlamında da iddialı gelişmeler söz konusu. iPhone 17 Pro serisi, yapay zekâ destekli daha güçlü bir işlemci ve 12GB RAM ile donatılacak. Ayrıca, yüksek performanslı bu işlemcinin daha verimli çalışması için gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılacağı konuşuluyor.

Geçen yıl satış rakamlarında beklentilerin altında kalan iPhone 16 serisinin ardından, iPhone 17 Pro serisine yönelik beklentiler oldukça yüksek. Apple'ın, hem tasarımda hem de teknik özelliklerde daha cesur hamleler yaptığı bu serinin, kullanıcılardan nasıl bir tepki göreceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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