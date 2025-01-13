Apple'ın yapay zeka özelliği büyük krize yol açtı: Kullanıcılara yanlış bilgiler gönderiyor

13 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:37

Apple, yeni iPhone modellerinde sunduğu haber özetleme yapay zekası nedeniyle ciddi eleştiriler aldı. Çünkü sistem yanlış bildirimler göndererek kullanıcıları yanıltıyor. Medya kuruluşları özelliğin devre dışı bırakılması talep ediyor.

Apple​, yeni iPhone​ modellerinde kullanıma sunduğu ve haber bildirimlerini özetleyen yapay zeka özelliği nedeniyle yoğun eleştiriler alıyor. Apple Intelligence yapay zekası, haber içeriklerini özetlemek amacıyla tasarlandı. Ancak yanlış ve yanıltıcı bilgileri bildirim olarak sunması nedeniyle medya kuruluşları ve kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

KULLANICILARA YALAN YANLIŞ BİLGİLER GÖNDERİYOR

BBC ve diğer haber kuruluşlarının içeriklerini özetlerken ciddi hatalar yaptı. Örneğin Dünya Dart Şampiyonası henüz başlamadan bir oyuncunun kazandığını iddia eden bir bildirim gönderildi. Bir başka yanlış bildirime göre İspanyol tenisçi Rafael Nadal hakkında asılsız bilgiler paylaşıldı. Bir CEO'nun cinayetle suçlandığına dair gerçek dışı bir özet de yer aldı.

BBC, bu hataların ardından Apple'a resmi bir şikayette bulunurken, medya kuruluşları yanlış bilgilendirme riskine dikkat çekerek özelliğin kaldırılmasını talep etti. Apple ise yapay zeka sisteminin hâlâ beta aşamasında olduğunu ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirilmekte olduğunu açıklasa da bu yanıt eleştirileri yatıştırmaya yetmedi.

"APPLE, ÖZELLİĞİ HAZIR OLMADAN PİYASAYA SÜRDÜ"

The Guardian'ın eski editörü Alan Rusbridger, Apple'ın bu özelliği "hazır olmadan piyasaya sürmekle hata yaptığını" savundu. Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi kuruluşlar, Apple'a çağrıda bulunarak, yapay zeka sisteminin daha fazla yanlış bilgi yayılmasını önlemek adına devre dışı bırakılmasını istedi.

NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, "Doğru haberlere erişimin bu kadar kritik olduğu bir dönemde halk, yanlış bilgilendirilme riskiyle karşı karşıya bırakılmamalı" değerlendirmesinde bulundu. Apple'ın bir sonraki güncellemelerde, bildirim özetleme özelliğindeki hatalara karşı nasıl bir aksiyon alacağı merakla bekleniyor.