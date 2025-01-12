Mark Zuckerberg Apple'a taş attı: Steve Jobs'u hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu

12 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:18

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Rogan'ın podcast programında Apple'ı eleştirdi. Şirketin uzun süredir Steve Jobs'un iPhone icadı üzerinden ilerlediğini ve inovasyon konusunda durgun olduğunu öne sürdü. Ayrıca Apple'ın uygulama mağazası ve ekosistem politikalarıyla ilgili de düşüncelerini açıkladı.

Son günlerde Kovid-19 aşı ve WhatsApp ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Meta CEO'su Mark Zuckerberg​, Apple​'a da çattı. Joe Rogan'ın podcast programında konuşan Zuckerberg, Apple'ın inovasyon​ konusunda durgun olduğunu belirterek, "Bir süredir harika bir şey icat etmediler. 20 yıldır, Steve Jobs'un icat ettiği iPhone​'un ekmeğini yiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"İPHONE, TARİHİN EN ÖNEMLİ İCATLARINDAN BİRİ"

Podcast sırasında Joe Rogan, Apple'ın uygulama mağazası politikalarına yönelik memnuniyetsizliğini dile getirerek, Android'e geçiş yaptığını, çünkü tek bir şirkete bağlı kalmayı sevmediğini söyledi. Rogan, Apple'ın yüzde 30'luk komisyon politikasına atıfta bulunarak, "Bu kadar yüksek bir ücreti talep etmeleri inanılmaz" diye konuşunca Zuckerberg de içini dökmeye başladı.

Zuckerberg, Rogan'ın Apple eleştirilerine katıldığını belirtti. iPhone'ın "tarihin en önemli icatlarından biri" olduğunu belirten Zuckerberg, Apple'ın uygulama mağazası ve ekosistem politikalarının "keyfi" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Apple'ın AirPods gibi kendi ürünleriyle "iPhone'a aynı şekilde bağlanabilecek başka bir şey üretme kabiliyetini tamamen engellediğini" öne süren Meta CEO'su, "Kendi protokollerini başkalarının kullanmasına izin verselerdi, muhtemelen AirPods'a çok daha iyi rakip ürünler ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.