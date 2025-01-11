Mark Zuckerberg'den itiraf yağıyor: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir

11 Ocak 2025 21:13 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 21:15

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemenin güçlü bir güvenlik katmanı sağladığını ancak kullanıcıların cihazlarına fiziksel erişim sağlandığında bu korumanın yetersiz kaldığını açıkladı.

Mark Zuckerberg’in 900 bin dolarlık saati ve Meta’da büyük değişim

Mark Zuckerberg’in 900 bin dolarlık saati ve Meta’da büyük değişim

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şifreleme teknolojisinin Meta’nın kullanıcı mesajlarına erişmesini engellediğini ancak birinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna erişmesi durumunda mesajların okunabileceğini söyledi.

CIA DAHİL ABD YETKİLİLERİ WHATSAPP​ MESAJLARINA ERİŞEBİLİR

Joe Rogan Experience podcast’inde konuşan Zuckerberg​, CIA dahil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti. Bu açıklamalar, dijital güvenlik ve hükümetlerin veri erişimi konularında yeni bir tartışma başlattı.

FİZİKSEL ERİŞİMLE TÜM MESAJLAR GÖRÜLEBİLİR

“Şifrelemenin en büyük avantajı, mesaj içeriğinin hizmeti yürüten şirket tarafından görülememesidir. Örneğin, WhatsApp’ta Meta sunucularında mesaj içeriğinin hiçbir şekilde görüntülenmesi mümkün değildir” diyen Zuckerberg, Meta'nın veri tabanlarına sızılması durumunda bile kullanıcıların mesajlarına ulaşılamayacağını açıkladı.

Ancak, şifrelemenin kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer tarafından cihazda saklanan mesajların görüntülenmesini engellemediğini belirten Zuckerberg, “Birinin telefonunuza erişmesi, şifrelemenin etkinliğini ortadan kaldırır. Cihazda saklanan tüm içerik açıkça görülebilir” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, bu tür durumların Meta’nın kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmesinin arkasındaki temel neden olduğunu belirtti. “Eğer birisi telefonunuza fiziksel erişim sağladıysa, tüm mesajları görebilir. Ancak mesajların şifrelenmiş olması ve belirli bir süre sonra kaybolması, güvenlik ve gizlilik açısından oldukça iyi bir standart sunuyor” dedi.