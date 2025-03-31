Apple'ın yapay zekası, 'gerçek bir doktor' gibi çalışacak

Apple, gerçek bir doktor gibi çalışacak yeni bir yapay zeka asistanı geliştiriyor. Tamamen yenilenmiş Sağlık uygulamasıyla birlikte kullanıcılara sunulacak olan asistan, iOS 19.4 güncellemesiyle hayata geçecek. İşte bu teknolojinin faydaları.

Teknoloji devi Apple, sağlık teknolojileri alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, şirket Mulberry kod adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında geliştirilen ve tamamen yenilenen Sağlık uygulaması, kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan yapay zeka destekli bir sağlık asistanı görevi görecek.

GERÇEK DOKTORLAR TARAFINDAN EĞİTİLECEK

Edinilen bilgilere göre sistem, kullanıcıların sağlık durumlarına ilişkin daha kapsamlı bilgiler sunarak adeta kişisel bir sağlık danışmanı gibi çalışacak. Apple Watch gibi cihazlardan toplanan sağlık verileri, platformun temelini oluşturacak. Kalp atış hızı, uyku düzeni ve fiziksel aktivite gibi veriler, yapay zeka tarafından analiz edilerek sağlık önerileri sağlanacak.

Apple, yapay zeka sistemini eğitmek için farklı sağlık uzmanlarından destek alıyor. Doktorlar, uyku, beslenme ve ruh sağlığı uzmanları, fizyoterapistler ve kardiyologlar gibi alanında yetkin kişiler projeye katkıda bulunuyor. Uzmanlar, Kaliforniya'da bulunan özel bir tesiste, kullanıcıların sağlık eğilimlerini daha iyi anlamaları için eğitim ve bilgilendirme videoları çekecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Mark Gurman'a göre Apple, yenilenmiş Sağlık uygulamasını 2026'nın ilkbahar veya yaz aylarında iOS 19.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Öte yandan Apple, 9 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında WWDC 2025 etkinliğini düzenleyecek; iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 gibi yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtacak.