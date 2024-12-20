Apple'ın yeni yapay zekâ özelliği büyük tepki topladı

20 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:29

Apple'ın yeni yapay zekâ özelliği, yanlış haber özetlediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında. BBC’nin haberini çarpıtan sistem, medya güvenilirliğini riske atmakla suçlanıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler, özelliğin kaldırılmasını talep ediyor.

Uluslararası basın özgürlüğü örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Apple’ın yeni yapay zekâ (AI) haber özetleme özelliğini kaldırmasını talep etti. Bu talep, BBC’nin bir haberini yanlış özetleyen bir bildirim sonrası gündeme geldi.

Apple’ın yapay zekâ destekli özelliği, BBC’nin haberini özetlerken, UnitedHealthcare CEO’sunun cinayet zanlısı Luigi Mangione’nin kendini vurduğu yönünde yanlış bir başlık oluşturdu. BBC, bu sorun hakkında Apple​ ile iletişime geçtiğini açıkladı ancak teknoloji devinden bir yanıt alıp almadığını doğrulamadı.

RSF’nin teknoloji ve gazetecilik bölümü sorumlusu Vincent Berthier, Apple’ı sorumluluk almaya çağırarak, "AI’ler olasılık makineleridir ve gerçekler bir zar atışıyla belirlenemez" dedi. Berthier, yanlış bilgi üretiminin hem medya kuruluşlarının itibarına zarar verdiğini hem de halkın güvenilir bilgi alma hakkını tehlikeye attığını vurguladı.

Yapay Zekâ Medya İçin Riskli Görülüyor

RSF, yapay zekâ araçlarının medya için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Yapay zekânın güvenilir bilgi üretmek için henüz yeterince olgun olmadığını ifade eden örgüt, bu tür teknolojilerin halka yönelik kullanımlar için piyasaya sürülmemesi gerektiğini söyledi.

BBC ise yaptığı açıklamada, “Adımız altında yayınlanan her bilginin güvenilir olması bizim için esastır. Bu durum bildirimleri de kapsar” dedi. Apple ise konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Hatalı Özetler Tepki Çekiyor

Apple’ın haziran ayında ABD’de tanıttığı yapay zekâ aracı, içerikleri kolayca anlaşılabilir özetler hâline getirme yeteneğiyle öne çıkmıştı. Ancak ekim ayının sonunda kullanıcılarla buluşan bu özellik, New York Times’ın bir haberini de yanlış özetledi. Bir bildirimde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun tutuklandığı iddia edilmişti. Ancak gerçekte Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında bir tutuklama emri yayınlamıştı. Bildirimi gören kullanıcılar ise yalnızca “Netanyahu tutuklandı” ifadesiyle karşılaştı.

Haber özetlerinin yayıncıların adı altında sunulması, medya kuruluşlarının içerik üzerindeki kontrolünü zayıflatıyor. Yanlış bilgiler, sadece okuyucuları yanıltmakla kalmıyor, aynı zamanda yayıncıların güvenilirliğine de zarar veriyor.

Yapay Zekâ Teknolojisi ve Hukuki Tartışmalar

Apple’ın karşılaştığı bu sorunlar, medya dünyasının yapay zekâ teknolojisiyle yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. ChatGPT’nin piyasaya çıkışından bu yana birçok teknoloji devi, büyük dil modellerini geliştirdi. Ancak bu modeller, haber içeriklerini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle eleştiriliyor. New York Times gibi bazı yayıncılar, yapay zekâ teknolojilerini mahkemeye taşırken, Politico ve Bild gibi markaları bünyesinde barındıran Axel Springer gibi şirketler, lisans anlaşmaları yapmayı tercih ediyor.