Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Arabanızı sizden daha iyi kullandığı iddia edilen yapay zeka geliyor

Çinli ZYT firması, çok çeşitli kaynaklardan elde edilen videolarla eğitilmiş bir otonom sürüş yapay zekası geliştirdi. Sistemin, şirketin CEO'sundan daha iyi sürüş performansı sergilediği iddia ediliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 10:52

Çinli ZYT şirketi, geleneksel sensörleri rafa kaldıran ve her türlü araca entegre edilebilen yeni modeliyle otonom araç yarışında Tesla gibi şirketlere rakip oluyor. Firmanın nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracağı sistem, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ZYT CEO'su Shen Shaojie, geliştirdikleri temel hareket modelinin karmaşık şehir içi yollarda ve okul bölgelerinde kendisinden bile daha iyi araç kullanabildiğini belirtiyor.

YAKIT TASARRUFU DA SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Sistemin yapay zekası, yalnızca otomobillerden elde edilen verilerle eğitilmedi. Geliştirme sürecinde dronlar, robotlar, ev tipi elektrikli süpürgeler, motosikletler ve hareketli kameralar taşıyan insanlardan toplanan geniş bir video arşivi kullanıldı. Böylece her türlü araca ve yol koşuluna sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması hedeflendi.

Çin'deki dev kamyon üreticilerinin neredeyse tamamıyla el sıkışan ve pazarın yüzde 98'ine hitap eden ZYT, 2026 yılının ilk yarısında XCMG, SHACMAN ve SINOTRUK ile otoyol tabanlı sürüş sistemlerini devreye sokmayı planlıyor. Entegrasyon sürecinin sadece altı hafta sürdüğü belirtilirken, teknolojinin yakıt tüketiminde tek haneli yüzdelik oranlarda tasarruf sağladığı vurgulanıyor.

2027 yılında global pazarda standart binek araçlara da gelmesi planlanan modelin ilk büyük müşterisi olarak Volkswagen açıklandı. Alman otomotiv deviyle Avrupa'daki testlerin halihazırda devam ettiği bildirildi.

