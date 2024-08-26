Arda Güler'in EA FC25 reytingi, Türk oyunculardan tepki aldı: "Arda mahkemeye verse kazanır"

26 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:02

Electronic Arts, FC25 oyununu 20 Eylül 2024'te tüm platformlarda yayınlayacak. Geçtiğimiz günlerde resmi fragmanı paylaşılan oyun, Türkçe detaylı oynanış videosu ile Türk kullanıcılardan ilgi görse de bu sefer Arda Güler'e haksızlık yaptığı eleştirisi ile gündemde bulunuyor.

FC25, oyun modları, oynanış mekaniği ve grafikleri ile olduğu kadar reytingleri ile de öne çıkan bir oyun. Bu bağlamda oyun severlerin büyük önem verdiği FC25 Ratings (FC25 Reytingleri) sızdırıldı. Arda Güler'in kartını görenler ise "hayal kırıklığına" uğradı.

ARDA GÜLER FC25 REYTİNGİ NE KADAR?

Webtekno'nun haberine göre EA, bir önceki oyuna göre yalnızca bir puan yükseltme yaptı. Hatırlanacağı üzere Arda Güler FC24 genel reytingi 77 olarak açıklanmıştı, FC25 reytingi ise 78 olacak.

"ARDA GÜLER'E HAKARET"

Yaşanan bu durum karşısında Türk oyuncular, kızgınlıklarını belirtmek için sosyal medyada soluğu aldı. Pek çok kullanıcı, Electronic Arts'ın Arda Güler'e haksızlık yaptığını savunurken, olması gereken reyting puanının en az 80 olduğunu savunanların sayısı da fazlaydı.

EA ise bu tepkilere henüz bir karşılık vermiş değil.

EA SPORTS FC25 FİYATLARI

EA Sports FC 25 fiyatları şu şekilde:

Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar

Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar

Standart Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 2.899,99 TL

Ultimate Sürüm (PS4, PS5, Xbox) 4.000 TL

EA SPORTS FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC25, 27 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında kullanıma sunulacak. Ön sipariş verenler ise 20 Eylül'de erişebilecekler.