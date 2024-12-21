Arnavutluk TikTok'u kapatma kararı aldı! 2025 yılından itibaren olamayacak

21 Aralık 2024 21:43 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:47

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya platformu TikTok'a erişimin kapatılacağını duyurdu. Rama, "2025 yılının başından itibaren TikTok'u bir yıllığına erişime kapatacağız. Arnavutluk'ta bu süre boyunca TikTok'a erişim olmayacak" dedi.

Arnavutluk hükümeti Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok için önemli bir karar aldı. Başbakan Edi Rama, Tiran'da düzenlediği toplantıda öğretmenler, öğrenci velileri ve psikologlarla bir araya gelerek, TikTok'un 2025 yılının başından itibaren bir yıl süreyle yasaklanacağını açıkladı. TikTok'u "mahallenin yaramaz çocuğu" olarak nitelendiren Rama, "Bu yaramaz çocuğu mahalleden bir yıllığına uzaklaştıracağız. TikTok, bir yıl boyunca ülkede erişime kapalı olacak. Arnavutluk'ta TikTok kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.

"TİKTOK PİSLİKTEN İBARET"

Rama, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti arttırmakla suçladı. Rama, "TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?" diye konuştu.

TİKTOK TARTIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?

Arnavutluk'ta TikTok'un yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar, Kasım ayında Tiran'da bir okulun yakınında yaşanan bir bıçaklama olayının ardından gündeme geldi. 14 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği olay, sosyal medyada başlayan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirttildi. Yerel medya, TikTok'ta cinayete destek veren çocukların çektiği videoların ortaya çıkmasıyla tartışmaların daha da büyüdüğünü aktardı.

Dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, farklı ülkelerde ciddi suçlamalarla karşı karşıya. ABD'de platform, casusluk faaliyetlerine aracılık ettiği iddialarıyla eleştirilirken, Avrupa Birliği üyesi Romanya'da ise seçim sürecinde aşırı sağcı bir cumhurbaşkanı adayına avantaj sağlama girişiminde bulunduğu öne sürüldü.