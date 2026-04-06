Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Artemis II astronotlarından bir başarı daha! Rekor kırdılar

Artemis II göreviyle uzaya gönderilen dört astronot, Ay'ın çekim alanına girerek yörünge uçuşuna başarıyla devam ediyor. Mürettebat, gezegenimizden yaklaşık 252 bin mil uzağa giderek 1970 yılındaki meşhur Apollo 13 rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Artemis II astronotlarından bir başarı daha! Rekor kırdılar
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () Artemis II görevi kapsamında uzaya fırlatılan Orion uzay aracı, mürettebatıyla birlikte tarihi yolculuğuna devam ediyor. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan dört astronotun, sabahın erken saatlerinde Ay'ın çekim alanına ulaştıkları bildirildi.

NASA'nın Artemis II görevi kapsamında uzaya fırlatılan Orion uzay aracı, mürettebatıyla birlikte tarihi bir yolculuğa çıkarak Ay'ın çekim alanına ulaştı ve Dünya'dan en uzak mesafe rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Artemis II görevinin dört astronotu, Ay'ın çekim alanına ulaştı.
Mürettebat, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05 sıralarında dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklığa ulaşarak Apollo 13 rekorunu yaklaşık 4 bin mil aşacak.
Astronotlar, Ay'ın karanlık yüzeyinin yaklaşık 6.400 kilometre üzerinden Ay'ı gözlemleyecek ve Ay'ın kenarlarından süzülen güneş ışığının oluşturduğu nadir fotoğrafları çekecekler.
NASA, 2028'de Artemis III görevi ile Ay'a insan indirmeyi ve Mars görevlerine hazırlık yapmayı planlıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

TARİHTE DÜNYADAN EN FAZLA UZAKLAŞAN İNSANLAR OLACAKLAR

Orion ile uzaya gönderilen 4 kişilik Artemis II görevi mürettebatı, Ay çevresinde yapacakları tarihi yolculuk öncesinde Ay'ın çekim alanına ulaştı. NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Artemis II görevi ile çizilen rotaları ile Ay'ın uzak tarafına dolandıklarında tarihte dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olarak tarihe geçecekler. Astronotlar, Ay'ın karanlık yüzeyinin yaklaşık 6 bin 400 kilometre üzerinden Ay'ı gözlemleyecek.

Artemis II astronotlarından bir başarı daha! Rekor kırdılar

Bugün TSİ 17.50'de uçuşlarının altıncı gününe uyanacak mürettebat, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05 sıralarında dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklık ile görev çerçevesindeki maksimum uzaklığa ulaşacak. Bu, NASA'nın 1970'teki insanlı Ay görevi olarak planlanan fakat uçuştan iki gün sonra yaşanan arıza nedeniyle Ay'a iniş planı iptal edilen ve Ay etrafından tur atılarak Dünya'ya dönme planı uygulanan Apollo 13 görevi ile kırılan en uzak mesafe rekorunun yaklaşık 4 bin mil aşılması ile sonuçlanacak. Ay'a iniş planlanmayan 10 günlük Artemis II görevinin en önemli aşamasını, Apollo 13 ile elde edilen mesafe rekorunun kırılması oluşturacak. Uçuş sırasında Ay'a yakın geçiş nedeniyle NASA'nın Deep Space Network sistemi engellenmesi ve mürettebatın kısa süreli bir iletişim kesikliği yaşaması bekleniyor.

Yakın geçişin yaklaşık altı saat sürmesi ve bu sırada astronotların Orion'un penceresinden profesyonel kameralar kullanarak silüet halindeki Ay'ın detaylı fotoğraflarını çekmesi bekleniyor. Fotoğraflar, güneş ışığının Ay'ın kenarlarından süzülerek geçtiği ve bir Ay tutulmasını andıracak oldukları için nadir ve bilimsel açıdan değerli bir bakış açısını gösterecek. Astronotlar ayrıca uzaydaki mesafeleri nedeniyle küçük görünecek Dünya gezegeninin Ay'ın diğer tarafından çekilmiş fotoğraflarını alma fırsatı yakalayacak.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Bilim Değerlendirme Odası'nda bekleyen onlarca Ay bilimcisi de görev eğitimlerinin bir parçası olarak çeşitli Ay fenomenlerini incelemiş olan astronotların gerçek zamanlı olarak paylaştığı görüşlerini anlatırken not alacak.

Artemis II astronotlarından bir başarı daha! Rekor kırdılar

AY'A İNİŞ NE ZAMAN?

NASA, 10 günlük Artemis II görevi ile ilk insanlı provanın ardından 2028'de Artemis III görevi çerçevesinde insanların yeniden Ay'a indirilmesini planlıyor. Bu çerçevede Ay'da uzun vadeli insan varlığı için temel atılması ve Mars görevleri için hazırlık yapılması planlanıyor. NASA'nın milyarlarca dolar bütçeli Artemis programı çerçevesinde ABD, daha önce Sovyetler ile gerçekleştirdiği uzay yarışını, bu defa 2030'a kadar Ay'da kalıcı varlık tesis etmek isteyen Çin ile gerçekleştiriyor.

NASA'nın Ay'a dönüş projesi olan Artemis programı çerçevesinde 2022'de Artemis I görevi ile mürettebatsız bir test uçuşu gerçekleştirilmişti. 25 günlük insansız uçuş, insanlı görevler için güvenlik testleri yapılmasına ve sonraki görevlerin önünün açılmasına fırsat sağlamıştı.

Artemis II astronotlarından bir başarı daha! Rekor kırdılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netflix, Artemis 2'nin Ay geçişini canlı yayınlayacak! İşte yayın tarihi ve saati
