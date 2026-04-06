Netflix, Artemis 2'nin Ay geçişini canlı yayınlayacak! İşte yayın tarihi ve saati

İnsanlık tam elli yılı aşkın sürenin ardından yeniden Ay yüzeyine doğru yola çıktı. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan tarihinde fırlatılan Artemis II görevine ait detaylar netleşmeye devam ediyor. Orion uzay aracında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen yer alıyor.
Toplam 10 gün sürecek olan uçuş, Apollo 17'den beri gerçekleştirilen ilk insanlı Ay yolculuğu olma özelliğini taşıyor. Yolculuğun fırlatma aşamasını pas geçen popüler yayın platformu Netflix, görevin en çok beklenen kısmını canlı yayınlayacağını resmen doğruladı.
Orion uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünün etrafından dolanıp yerçekiminden faydalanarak Dünya'ya geri dönüş rotasına girecek. Tarihe geçecek manevra anları, milyonlarca Netflix abonesine eş zamanlı aktarılacak. Astronotların 10 Nisan tarihinde Pasifik Okyanusu'na iniş yapması planlanıyor.
Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yayın sırasında Artemis II ekibi, bir insanın Dünya'dan şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafe rekorunu kırmış olacak. Önceki rekor, Nisan 1970'teki acil dönüş yolculuğu sırasında Apollo 13 mürettebatı tarafından kırılmıştı.
Uzay aracının, rekoru yerel saatle 13.56 sularında kırması bekleniyor. Saat 19.07'de ise Dünya'dan 406 bin 778 kilometre uzaklığa ulaşılarak yeni bir zirve noktası elde edilecek. Böylelikle Apollo 13'ün 400 bin 171 kilometrelik eski rekoru tamamen aşılmış olacak.
Tarihi geçiş esnasında oldukça gergin geçecek 40 dakikalık bir zaman dilimi bulunuyor. Orion, Ay'ın uzak tarafında süzülürken radyo sinyalleri tamamen engelleneceği için görev kontrol merkeziyle olan temas sıfıra inecek. Uzay aracı diğer tarafa geçtiği anda ağ bağlantısını tekrar kurmak adına ekipler hızlıca harekete geçecek.
NASA temsilcisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Netflix doğrudan uzay ajansının resmi yayın akışını kullanacak. Netflix'teki resmi "NASA+ Live" sayfasında yeni bir duyuru eşliğinde doğrulanan anlar, Türkiye saatiyle tam 20.00'de ekranlara yansımaya başlayacak.