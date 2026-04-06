Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Netflix, Artemis 2'nin Ay geçişini canlı yayınlayacak! İşte yayın tarihi ve saati

İnsanlık 1972 yılından beri ilk defa Ay'a dönüyor. Tarihi yolculuğun en kritik aşaması olan Ay'ın etrafından dolaşma manevrası, akşam saatlerinde Netflix üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Peki Netflix Artemis 2 canlı yayını saat kaçta? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:18

İnsanlık tam elli yılı aşkın sürenin ardından yeniden Ay yüzeyine doğru yola çıktı. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan tarihinde fırlatılan Artemis II görevine ait detaylar netleşmeye devam ediyor. Orion uzay aracında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Netflix, elli yılı aşkın bir sürenin ardından Ay'a giden Artemis II görevinin, bir insanın Dünya'dan şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafe rekorunu kıracağı anları canlı yayınlayacak.
Artemis II görevi, 1 Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 10 gün sürecek.
Görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen yer alıyor.
Canlı yayınlanacak olan tarihi manevra anlarında uzay aracı, Dünya'dan 406 bin 778 kilometre uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu kıracak.
Ay'ın uzak tarafında iletişim kesintisi yaşanacak 40 dakikalık bir bölüm de olacak.
Netflix Türkiye'de yayın, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Toplam 10 gün sürecek olan uçuş, Apollo 17'den beri gerçekleştirilen ilk insanlı Ay yolculuğu olma özelliğini taşıyor. Yolculuğun fırlatma aşamasını pas geçen popüler yayın platformu Netflix, görevin en çok beklenen kısmını canlı yayınlayacağını resmen doğruladı.

ARTEMIS 2 ASTRONOTLARI, CANLI YAYINDA AY'IN YAKININDAN GEÇECEK

Orion uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünün etrafından dolanıp yerçekiminden faydalanarak Dünya'ya geri dönüş rotasına girecek. Tarihe geçecek manevra anları, milyonlarca Netflix abonesine eş zamanlı aktarılacak. Astronotların 10 Nisan tarihinde Pasifik Okyanusu'na iniş yapması planlanıyor.

Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yayın sırasında Artemis II ekibi, bir insanın Dünya'dan şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafe rekorunu kırmış olacak. Önceki rekor, Nisan 1970'teki acil dönüş yolculuğu sırasında Apollo 13 mürettebatı tarafından kırılmıştı.

Uzay aracının, rekoru yerel saatle 13.56 sularında kırması bekleniyor. Saat 19.07'de ise Dünya'dan 406 bin 778 kilometre uzaklığa ulaşılarak yeni bir zirve noktası elde edilecek. Böylelikle Apollo 13'ün 400 bin 171 kilometrelik eski rekoru tamamen aşılmış olacak.

40 DAKİKALIK İLETİŞİM KESİNTİSİ YAŞANACAK

Tarihi geçiş esnasında oldukça gergin geçecek 40 dakikalık bir zaman dilimi bulunuyor. Orion, Ay'ın uzak tarafında süzülürken radyo sinyalleri tamamen engelleneceği için görev kontrol merkeziyle olan temas sıfıra inecek. Uzay aracı diğer tarafa geçtiği anda ağ bağlantısını tekrar kurmak adına ekipler hızlıca harekete geçecek.

NETFLİX TÜRKİYE AY YAYINI YAYINI SAAT KAÇTA?

NASA temsilcisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Netflix doğrudan uzay ajansının resmi yayın akışını kullanacak. Netflix'teki resmi "NASA+ Live" sayfasında yeni bir duyuru eşliğinde doğrulanan anlar, Türkiye saatiyle tam 20.00'de ekranlara yansımaya başlayacak.

ETİKETLER
#uzay yolculuğu
#astronotlar
#Ay Görevi
#Artemis Ii
#Netflix Canlı Yayın
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.