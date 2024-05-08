Artık bilgisayar üretemeyebilir! ABD'den Huawei'ye son darbe

08 May 2024 11:40 - Güncelleme : 08 May 2024 11:48

ABD Ticaret Bakanı, Huawei'yi eleştirdi: 'Bizim kadar gelişmiş değil'

ABD Ticaret Bakanı, Huawei'yi eleştirdi: 'Bizim kadar gelişmiş değil'

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei'ye yönelik doğrudan yaptırımlarını genişletti. Çinli teknoloji şirketine çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarının iptal edildiği duyuruldu.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, CNBC'ye, "sürekli değişen tehdit ortamını ve teknolojik manzarayı göz önünde bulundurarak, kontrollerimizin ulusal güvenliğimizi ve dış politika çıkarlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğini sürekli olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bu sürecin bir parçası olarak, geçmişte yaptıkları gibi belirli ihracat lisanslarını iptal ettiklerini belirten sözcü, kararın hangi şirketleri etkilediğini açıklamazken yalnızca "Huawei'ye ihracat için belirli lisansları iptal ettiğimizi doğrulayabiliriz" demekle yetinidi.

HUAWEI MATEBOOK BİLGİSAYAR ÜRETEMEYEBİLİR

ABD'li çip firmaları Qualcomm ve Intel, Huawei'ye çip tedarik eden şirketlerden ikisi. Çinli şirket, MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarında Intel ve Qualcomm tarafından üretilen çipleri kullanıyor.

Qualcomm bu ayın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, Huawei gibi müşterilerinin kendi çiplerini geliştirmelerinden operasyonlarının daha fazla etkilenmesini beklediğini söyledi ve şunları ekledi:

"Huawei'nin 5G cihazlarının, 5G ürünlerimizi kullanan Çinli ekipman üreticilerinden veya Çin'e sattıkları cihazlarda 5G ürünlerimizi kullanan Çinli olmayan OEM'lerden pay alması durumunda, gelirlerimiz, faaliyet sonuçlarımız ve nakit akışlarımız daha da etkilenebilir."

HUAWEI 2019'DA KARA LİSTEYE ALINDI

Huawei 2019 yılında ABD'nin ticaret kara listesine alınmış ve ABD'li firmaların, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Çinli şirkete 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklanmıştı.

ABD, 2020 yılında Huawei'ye yönelik çip kısıtlamalarını sıkılaştırarak, Amerikan çip üretim ekipmanlarını kullanan yabancı üreticilerin de Huawei'ye yarı iletken satabilmeleri için lisans almalarını zorunlu kıldı. Son karar, bunu bir adım ileri taşıyor.

5G YASAĞINI DELMEYİ BAŞARDI

Öte yandan Huawei, Çinli SMIC ile ürettiği Kirin 9000s ve Kirin 9010 işlemcilerini ilk kez kullanan Mate 60 Pro serisinde 5G yasağını delmeyi başardı. Dolayısıyla şirketin Qualcomm'a o kadar da ihtiyacı yok, ancak dizüstü bilgisayarlarındaki Intel işlemcilerin yerini doldurabilecek bir alternatif bulması zor olabilir.