Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Asansör ustası hayalini gerçekleştirdi, otosiklet üretti

Erzurum'da bir asansör ustası motosiklet ve otomobili birleştirerek otosiklet üretti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 10:43

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir asansör ustası çocukluk hayalindeki teknolojiyi evinin bodrum katında yapmaya başladı. Güneş panelli, sıfır yakıtlı otomobil ve motosikleti birleştiren asansör ustası Servet Yıldız yazılımı da kendisi yaptı.

OTOSİKLET ÜRETTİ

İnternetten dört lastik ve bir direksiyon simidi temin eden Yıldız, oğlunun yardımıyla otosikleti tamamladı. Yıldız’ın yaptığı otosiklet, 4 çeker özelliğiyle 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

MADDİ DESTEK BEKLİYOR

Daha önce çocukları için okula gitmeleri amacıyla küçük bir güneş panelli, sıfır yakıtlı araç yapan Yıldız, bu projede de oldukça hızlı ilerlediğini belirtti. Çalışmalarına yaklaşık iki aydır boş zamanlarında devam eden Yıldız, bu otosikleti daha da geliştirebilmek için maddi destek sağlayacak birinin olmasını temenni ediyor. Yıldız, "Eğer ciddi bir maddi destek alabilirsem, bu otosikleti çok daha güzel hale getirebilirim" dedi.

Yıldız, yaptığı bu proje ile hem çevre dostu bir ulaşım aracı geliştirmeyi hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
300 bin dolarlık uçan araba yola çıkıyor! İlk test görüntüleri yayınlandı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.