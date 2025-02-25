Asansör ustası hayalini gerçekleştirdi, otosiklet üretti

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir asansör ustası çocukluk hayalindeki teknolojiyi evinin bodrum katında yapmaya başladı. Güneş panelli, sıfır yakıtlı otomobil ve motosikleti birleştiren asansör ustası Servet Yıldız yazılımı da kendisi yaptı.

OTOSİKLET ÜRETTİ

İnternetten dört lastik ve bir direksiyon simidi temin eden Yıldız, oğlunun yardımıyla otosikleti tamamladı. Yıldız’ın yaptığı otosiklet, 4 çeker özelliğiyle 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

MADDİ DESTEK BEKLİYOR

Daha önce çocukları için okula gitmeleri amacıyla küçük bir güneş panelli, sıfır yakıtlı araç yapan Yıldız, bu projede de oldukça hızlı ilerlediğini belirtti. Çalışmalarına yaklaşık iki aydır boş zamanlarında devam eden Yıldız, bu otosikleti daha da geliştirebilmek için maddi destek sağlayacak birinin olmasını temenni ediyor. Yıldız, "Eğer ciddi bir maddi destek alabilirsem, bu otosikleti çok daha güzel hale getirebilirim" dedi.

Yıldız, yaptığı bu proje ile hem çevre dostu bir ulaşım aracı geliştirmeyi hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.