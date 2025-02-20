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 | Bengül Büyükhan

Tüm birikimiyle otomobil almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Yakalanmamak için günlük ofis kiralamışlar

Adana'da 72 yaşındaki emekli adam tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken büyük şok yaşadı. Dolandırıcılar yaşlı adamı ‘Sazan Sarmalı' yönetimiyle 690 bin TL dolandırdı. Bunun üzerine harekete geçen polis 6 kişilik çeteyi çökertti. Çete liderinin polis yerini tespit edemesin diye Antalya'da günlük ofis kiraladığı ve telefon konuşmalarını da çeşitli yerlerden baz sinyali vermek için otomobilde seyir halindeyken yaptığı belirlendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:25

Dolandırıcıların hedefinde bu kez 72 yaşındaki emekli İ.B vardı. Adana'da meydana gelen akılalmaz dolandırıcılık olayında 43 yaşındaki fabrika işçisi M.D otomobilini 800 bin TL'den internete satışa koydu. Şüpheli Veli Y. (27) kendisini gardiyan olarak tanıtarak M.D. ile iletişime geçti. Aracı satın almak istediğini belirten şüpheli, M.D.'ye 10 bin TL kaparo gönderdi. Bunun üzerine M.D. aracını ilandan kaldırdı. Aracın ilandan kaldırılmasıyla şüpheli Veli Y. aracının önceden kopyasını aldığı fotoğraflarıyla 690 bin TL'ye tekrar ilana koydu.

NOTERDE BULUŞTULAR

Emekli İ.B. (72) aracı almak için şüpheli Veli Y. ile iletişime geçti ve 690 bin TL'ye alacağı konusunda anlaştılar.
Bunun üzerine şüpheli Veli Y., aracın sahibi M.D. ve dolandırdığı İ.B.'yi noterde buluşturdu. Şüpheli Veli Y., M.D'ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip aracın devrini alamaya babasının geleceğini söyledi. Şüpheli Veli Y., İ.B.'ye hesap numarası verdi. Noterde İ.B. parayı, Veli Y.'nin verdiği hesaba attı. M.D. hesabına para gelmeyince aracın devrini vermedi. İ.B. dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi oldu.

YAKALANMAMAK İÇİN GÜNLÜK OFİS KİRALAMIŞLAR

Kurulan özel ekip, Veli Y.'nin yönettiği 6 kişilik şebekeyi belirledi. Şüpheli Veli Y., polis yerini tespit edemesin diye Antalya'da günlük ofis kiraladığı ve telefon konuşmalarını da çeşitli yerlerden baz sinyali vermek için otomobilde seyir halindeyken yaptığı belirlendi. Çalışmalarda şüpheli Veli Y.'in parayı ise kripto paraya çevirdiği tespit edildi. Adana merkezli Mersin ve Antalya'da dolandırıcılık şebekesinde bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Veli Y. Antalya'daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin'de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) Adana'da yakalandı. Veli Y.'in dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise kullandığı otomobilde bulundu. Operasyon neticesinde söz konusu şüphelilere ait 4 milyon TL değerinde 2 otomobil ve 3 motosiklete el konuldu.

"PES DEDİRTEN SAVUNMA"

Sorguya alınan Veli Y. ifadesinde, "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilinde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusu C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Şeyma B. ve Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI NEDİR?
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
ETİKETLER
#Dolandırıcılıkla Mücadele
#Yaşam
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