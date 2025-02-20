Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

115 kişi hayatını kaybetmişti! Karar çıktı: Ebrar Sitesi'nin kurucusuna 18 yıl 4 ay ceza

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi davasında karar çıktı. B Blok'un yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidi ve aynı zamanda Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz, 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
115 kişi hayatını kaybetmişti! Karar çıktı: Ebrar Sitesi'nin kurucusuna 18 yıl 4 ay ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 09:37

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davada karar çıktı. Sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'er yıl hapis cezası verildi.

"BEN MÜTEAHHİT DEĞİLİM"

Mahkemede son sözleri sorulan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, öğretmen olduğunu yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Tepebaşı, şöyle konuştu: "İki yıldır cezaevindeyim. Suçumun ne olduğunu yeni anlamaya başladım. Gördüğüm ve dinlediğim kadarıyla bazı tanıklar beni müteahhit yapmışlar. Ben müteahhit değilim, müteahhitlikle ilgili bir kanıt bulmak mümkün değildir. Çünkü kooperatifte müteahhit yoktur. Kooperatif yöneticisinin de inşaatın yapımından sorumlu olmadığı, resmi belgelerle sabittir. Ben bu blokta yıllarca oturdum. Yapı kullanım izni vardır. Binayı yapan mühendislerdir, üst düzey eğitim almış insanlardır. Benim burada hiçbir sorumluluğum yoktur, buranın yönetiminde de değilim. Beraatimi talep ediyorum"

Ebrar Sitesi davasında ara karar açıklandı - 1. Resim

KOOPERATİF YÖNETİM KURULUNUN BİR KUSURU YOKTUR

Tutuklu sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu, binanın yıkılmasıyla ilgili yönetim kurulunun bir kusurunun olmadığını savundu. Öz, "Binanın yıkılmasıyla ilgili kooperatif yönetim kurulunun bir kusuru yoktur. Ben yüce mahkemenizin adaletine güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

18 YIL 8'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D'nin beraatine hükmetti. Mahkeme, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.
Müşteki avukatlarından avukat Berke Balaban, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın yapımına izin veren kamu personellerinin de yargılanması gerektiğini belirtti.
Yıkılan binada annesini ve kızını kaybeden Gamze Bilginer ise kararın kendilerini tatmin etmediğini dile getirerek, "Sadece tek blokta 115 kişinin öldüğü bir davada, sadece 2 sanığa 18'er yıl hapis kararı verilmesine tabi ki itiraz edeceğiz. Diğer sanıklar beraat aldılar. İstinaf yolu açık. İtirazlarımızda bulunacağız." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜSİAD başkanlarını İfadeleri ortaya çıktı! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras kendilerini böyle savundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den yeni uyarı! Kar fırtınası İstanbul ve çevresinde şiddetlenecek

Sıkça Sorulan Sorular

EBRAR SİTESİ'NDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde Ebrar Sitesi'nde 22 bloktan 18'i yıkıldı, yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.