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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:45

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle imzaladığı 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesiyle tarihinin en büyük tek kalemli ihracat anlaşmasına ulaştı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:45

'ın uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin imzaladığı 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, şirketin küresel pazardaki büyümesini yeni bir aşamaya taşıdı.

Şirket tarihindeki en büyük tek kalemli ihracat sözleşmesi niteliğindeki anlaşma, 2026'da hız kazanan dış satım performansının yanı sıra Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde geliştirdiği teknolojilerin uluslararası pazardaki potansiyelini de ortaya koydu.

ASELSAN, 'na yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam 1,1 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığı, hangi sistemleri kapsadığı ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

Sözleşme, ASELSAN'ın ihracat faaliyetlerinde ulaştığı ölçeği göstermesi bakımından önem taşıyor. Şirketin 2026'nın 9 aylık döneminde imzaladığı yeni ihracat sözleşmelerinin toplamı 1,9 milyar dolara ulaşırken, tek başına 1,1 milyar dolarlık yeni anlaşma bu tutarın yarısından fazlasına karşılık geliyor. ASELSAN, 9 aylık bilanço döneminin ardından duyurulan yeni sözleşmelerle bu yıl yaklaşık 4,3 milyar dolarlık yeni ihracat hacmine ulaştı.

ASELSAN, geçen yıl ile imzaladığı elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan 410 milyon dolarlık sözleşmeyle tek seferdeki en büyük dış satımını yapmıştı.

Bu yıl ekim ayında imzalanan iki yeni ihracat sözleşmesiyle yeni rekorlar kıldı. Radar, İHA karşı tedbir ve komuta kontrol sistemlerine yönelik 442,5 milyon dolarlık ve hava savunma sistemlerine yönelik 488,5 milyon avroluk sözleşmeler bu alandaki çıtayı daha yukarıya çekti. 1,1 milyar dolarlık sözleşme de bu yıla ihracat sözleşmesi büyüklüğü anlamında sığdırılan üçüncü rekor oldu.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

ASELSAN'ın 2026 performansında dikkati çeken unsurlardan biri, yurt dışı satışlarının toplam gelirler içindeki ağırlığının artması oldu.

Şirketin yılın 9 ayında elde ettiği hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 151,5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde imzalanan yeni ihracat sözleşmelerinin tutarı yüzde 34 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı. Toplam yeni iş tutarı 14 milyar dolara çıkarken, şirketin bakiye siparişleri tarihinde ilk kez 30 milyar dolar seviyesini aştı.

Gerçekleşen yurt dışı satışları da ihracatın büyüme içindeki rolünü ortaya koydu. 2026'nın 9 ayında ASELSAN'ın yurt dışı satışları, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11,1 milyar liradan 26,9 milyar liraya yükseldi. Böylece yurt dışı satışlarında yüzde 142,5 artış kaydedildi. İhracatın toplam hasılat içindeki payı da yüzde 9,4'ten yüzde 17,7'ye çıktı.

Yurt dışı satışlarının büyümesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin daha geniş bir müşteri tabanına ulaştırılması ve üretim ölçeğinin artırılması bakımından da önem taşıyor.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

ASELSAN'ın ihracat performansındaki yükselişin arkasında, hava savunma başta olmak üzere elektronik harp, radar, güdümlü mühimmat ve insansız sistemlere yönelik küresel talep bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere son dönemde yaşanan çatışmalar, hava savunma sistemlerinin ülkelerin savunma planlamalarındaki önemini artırdı. İnsansız hava araçları, seyir füzeleri ve farklı irtifa ve hızlarda hareket eden hava tehditlerinin yaygınlaşması, ülkeleri tek bir sistem yerine birbirini tamamlayan katmanlardan oluşan hava savunma mimarilerine yöneltiyor.

Bu dönüşüm, yalnızca önleyici füzelerin değil, tehditleri erken aşamada tespit eden radarların, elektro-optik algılayıcıların, komuta kontrol sistemlerinin, elektronik harp çözümlerinin ve yakın hava savunma silahlarının birlikte çalışmasını gerekli kılıyor.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

ASELSAN'ın radar, algılama, elektronik harp, komuta kontrol ve silah sistemleri alanlarındaki birikimi, şirketin bu ihtiyaçlara farklı katmanlarda çözüm sunabilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, tekil ürün satışlarının yanı sıra birden fazla bileşenin birlikte sunulduğu entegre sistemlerin ihracatı için de fırsat oluşturuyor.

Türkiye'nin yerli geliştirmesiyle elde ettiği mühendislik birikimi ve üretim kabiliyeti, ASELSAN'ın bu pazardaki rekabet imkanlarını güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.

ASELSAN'ın hava savunma ihracatında öne çıkan avantajlarından biri, farklı tehdit türlerine ve operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilen geniş bir ürün ailesine sahip olması.

Kısa ve orta irtifa hava savunmasında HİSAR ailesi, namlulu ve füze tabanlı silahları bir araya getiren hibrit çözümlerde GÜRZ, yakın hava savunmasında KORKUT öne çıkan sistemler arasında yer alıyor. Erken ihbar ve takip radarları, elektronik harp çözümleri, komuta kontrol altyapıları ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen teknolojiler de ASELSAN'ın hava savunma alanındaki ürün ekosistemini tamamlıyor.

ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık tarihi imza! Hava savunmada ihracat rekoru kırıldı

Türkiye'nin ÇELİKKUBBE yaklaşımı kapsamında geliştirilen bu kabiliyetler, farklı sensörlerin ve silah sistemlerinin ortak bir mimari içinde çalışmasına dayanıyor. Böylece hava savunması yalnızca hedefe müdahale eden bir silah sistemi olarak değil, tespit, teşhis, takip, karar verme ve angajman süreçlerini bir araya getiren bütünleşik bir yetenek olarak ele alınıyor.

Hava savunma sistemlerinin ihracatı, aynı zamanda uzun vadeli iş ilişkileri oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu tür sistemler yalnızca ilk teslimatla sınırlı kalmıyor, eğitim, bakım, yedek parça, yazılım güncellemeleri, modernizasyon ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda da devam eden ihtiyaçlar doğurabiliyor. Bu durum, ihracatın zaman içinde yeni sözleşmelerle desteklenmesine imkan sağlayabiliyor.

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#polonya
#aselsan
#Hava Savunma Sistemleri
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Ihracat Sözleşmesi
#Teknoloji
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