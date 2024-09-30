ASELSAN'dan ambargolara füze! Azerbaycan ile kritik sözleşme imzalandı

30 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:01

ASELSAN, Azerbaycan’ın Karabağ harekatı sırasında Türk SİHA’larının kullandığı kameralara ambargo koyan Kanada'ya Azerbaycan'dan cevap verdi. Azerbaycan, TOLUN mühimmatı ve ASELFLIR-500 Elektro-Optik sistemi tedarik etmek amacıyla bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Türk savunma sanayisi şirketleri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) Azerbaycan​ ile ortak üretime kadar pek çok proje için anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, Baykar​, ROKETSAN​ ve ASELSAN gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri simülasyon eğitim, akıllı mühimmat gibi ortak üretimlerle faaliyet gösterecek.

ASELSAN'DAN AMBARGOYA CEVAP

Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, TOLUN mühimmatı ve ASELFLIR-500 Elektro-Optik sistemi tedarik etmek amacıyla bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sistemin Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI İnsansız Hava Araçları’nda kullanılacağı açıklandı. 2021 yılında Kanada’nın Azerbaycan’ın Karabağ savaşında Türk yapımı SİHA’ları kullanması sebebiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıştı. Kanada, özellikle L3Harris şirketi tarafından geliştirilen WESCAM MX-15D EO/IR görüntüleme sisteminin ihracatını durdurma kararı almıştı. ASELSAN da ambargolara cevap olarak ASELFLIR-500 sistemini geliştirdi.

ASELFLIR-500; yüksek çözünürlükte görüntüleme, gece ve gündüz operasyon kabiliyeti, genişletilmiş arayüz entegrasyonu ve diğer pek çok özelliği ile WESCAM MX-15D’ye karşı önemli avantajlar sunuyor.

ASELFLIR-500 İLE GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜLEME

ASELFLIR-500, ASELSAN’ın daha önce geliştirdiği CATS elektro-optik sisteminin gelişmiş versiyonu olarak sunuluyor. Yeni sistem; 4096×2880 HD gündüz, 1280×720 HD IR ve SWIR kameralarına sahip. Ayrıca 35 kilometreye kadar lazer hedef işaretleme menzili sağlıyor. Ağırlık ve çözünürlükte önemli iyileştirmeler sunan bu sistem, İHA’lar için kritik operasyonlarda daha iyi görüntüleme ve hedef tespiti sağlıyor.

TOLUN MÜHİMMATI’NIN ÖZELLİKLERİ

TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığıyla atılabilen, hem sert hem de yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen bir mühimmat olarak öne çıkıyor.

Tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdüm sistemine sahip olan bu mühimmat, 139 kg ağırlığında olup fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. TOLUN’un standart versiyonu küresel navigasyon uydu hizmetleri ve ataletsel navigasyon sistemlerini kullanarak hedefe yüksek doğrulukla yönleniyor. Öte yandan IIR Arayıcı Başlıklı TOLUN’un da testleri sürüyor.