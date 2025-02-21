Avrupa akıllı telefon pazarı 2024'te canlandı! Samsung, iPhone'u geride bıraktı

Avrupa'daki akıllı telefon pazarı, dört yıl süren düşüşün ardından 2024'te yeniden büyümeye geçti ve sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 5 artarak 136 milyonu aştı. Samsung liderliğini sürdürerek 46.4 milyon cihaz sevk ederken, Apple ise yüzde 1'lik büyümeyle 34.9 milyon iPhone sattı.

Avrupa'daki akıllı telefon pazarı, dört yıl üst üste yaşanan düşüşün ardından 2024 yılında yüzde 5 oranında büyüdü. Canalys tarafından yapılan açıklamaya göre pazarda 136 milyonun üzerinde cihaz sevk edildi ve bunların yüzde 30'u 800 dolar ve üzeri fiyatlara sahip premium akıllı telefonlar oldu.

SAMSUNG, AVRUPA PAZARININ LİDERİ

Samsung 2024 yılında da liderliğini korurken, Apple da 4. çeyrekte etkileyici satışlar kaydetti. Bunda iPhone 16'nın Apple Intelligence'tan yoksun olmasına rağmen olumlu karşılanması etkili oldu.

APPLE, YÜZDE 1 BÜYÜYEBİLDİ

Pazar, Kovid-19 salgını sırasında satın alınan orta ve düşük seviye akıllı telefonların yenilenme döngüsü ile birlikte dirençli üst seviye talep gördü. Samsung satışlarını yıllık bazda yüzde 6 artırarak 46.4 milyon cihaz sevk ederken, Apple yüzde 1'lik bir artışla 34.9 milyon iPhone sevk etti.

XIAOMI ÜÇÜNCÜ OLDU

Avrupa'nın en büyük üçüncü akıllı telefon satıcısı olan Xiaomi, 2023'te olduğu gibi temelde aynı miktarda Redmi, Poco ve Xiaomi markalı telefon sattı ve 22.2 milyon cihaz sevkiyatıyla pazar payını korudu. Motorola ise yüzde 26'lık artış kaydederek 8 milyon cihaz sattı. Oppo yıllık bazda yüzde 13 büyüyerek 4.1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi, Canalys bu rakamın OnePlus sevkiyatlarını da içerdiğini bildirdi.