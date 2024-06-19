Avrupa Birliği, Apple'ı suçlu buldu: Rekor ceza yolda!

19 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:57

Avrupa Birliği'nin Rekabetten Sorumlu Başkanı Margrethe Vestager, düzenleyici kurumların Apple'a karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığına dair haberlerin ardından açıklama yaptı.

CNBC'ye konuşan Vestager, iPhone üreticisinin Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji firmalarını dizginlemeyi amaçlayan kapsamlı kurallarına uyum sağlama konusunda "çok ciddi" sorunları olduğunu söyledi.

AB, TEKNOLOJİ DEVLERİNİ KISKACA ALDI

Mart ayında AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, bu yıl yürürlüğe giren kapsamlı Dijital Piyasalar Yasası (DMA) teknoloji mevzuatı kapsamında Apple, Alphabet ve Meta hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Apple'ın işletmelerin kullanıcılarına daha ucuz ürün seçenekleri veya App Store dışındaki abonelikler hakkında bilgi vermesini engelleyip engellemediği de dahil olmak üzere teknoloji devine ilişkin çeşitli endişeleri içeriyordu.

"APPLE'LA İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR"

Vestager, "Apple ile ilgili bir dizi sorunumuz var. Ben bunları çok ciddi buluyorum. Apple'ın uyumsuz olduğuna dair bu tür şüphelerimizin olması beni çok şaşırttı" dedi. Soruşturmanın sonuçlarının yakında açıklanmasını umduğunu belirten yönetici, şunları ekledi:

"[Apple] çok önemli çünkü pek çok iyi iş App Store aracılığıyla oluyor, ödeme mekanizmaları aracılığıyla oluyor, bu nedenle böyle bir şirketten beklenenin bu olmadığını söyleyebilsem de elbette diğer tüm işlerde olduğu gibi aynı yüksek önceliği uygulayacağız."

Geçen hafta Financial Times, soruşturmayı yakından bilen üç kişiye dayandırdığı haberde Brüksel'in Apple'ı DMA kapsamında suçlamaya hazırlandığını bildirdi. FT'ye göre suçlamalar ön hazırlık niteliğinde olacak ve Apple düzenleyicilerin endişelerini giderecek adımlar atabilecek.

Dijital Piyasalar Yasası kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse Apple, dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 10'una varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.