Uzun süredir gündemde olan Çinli 5G ağ ekipmanlarına yönelik Avrupa Birliği çapındaki yasak iddiaları somutlaşıyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yeni açıklamayla birlikte, üye devletlere yerel telekom altyapılarında Huawei ve ZTE donanımlarını devre dışı bırakmaları resmen tavsiye edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Avrupa Birliği, Çinli ağ ekipmanlarına kapıları kapatıyor Avrupa Birliği, üye devletlere yerel telekom altyapılarında Çinli Huawei ve ZTE donanımlarını devre dışı bırakmalarını tavsiye etti. Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE donanımlarını devre dışı bırakma tavsiyesinde bulundu. Bu karar, resmi ve bağlayıcı bir yasa niteliği taşımıyor ancak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği, yeni revize edilmiş Siber Güvenlik Yasası (CSA 2.0) ile kritik sektörlerde yabancı müdahaleleri engellemeyi amaçlıyor. Çinli yetkililer, bu politikaları ayrımcı olarak nitelendirerek Avrupa Birliği ile ticarete ve iş birliğine zarar vereceği uyarısında bulundu.

YASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL ANCAK GÜÇLÜ BİR SİNYAL

GSMArena'nın haberine göre, bilgiler bizzat bir Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan karar şimdilik resmi ve bağlayıcı bir yasa niteliği taşımıyor. Yine de Avrupa çapında Huawei ve ZTE gibi tedarikçilerden gelen Çinli ağ ekipmanlarının tamamen yasaklanmasına doğru atılmış net bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ SİBER GÜVENLİK ÇERÇEVESİ: CSA 2.0

Avrupa Birliği, tedarik zinciri güvenliğini ve ürün emniyetini hedefleyen yeni bir siber güvenlik hamlesini uygulamaya koyma sürecinden geçiyor. Revize Edilmiş Siber Güvenlik Yasası (CSA 2.0) adı verilen tasarı, telekomünikasyon gibi kritik sektörlerdeki yabancı müdahaleleri engellemeyi amaçlıyor.

Sistem aynı zamanda "yüksek riskli tedarikçileri" belirlemek üzere yeni bir tedarik zinciri güvenlik çerçevesi sunmayı hedefliyor.

ÇİN'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Avrupa Birliği'nin uyguladığı politikalara Çinli yetkililerden tepki geldi. Daha önce olası karşı eylemler konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, Çinli ağ ekipmanı satıcılarına yönelik tutumu "ayrımcı" olarak nitelendiriyor. Bu tür politikaların Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticarete ve iş birliğine zarar vereceği belirtiliyor.