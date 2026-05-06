Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Avrupa Birliği, Çinli ağ ekipmanlarına kapıları kapatıyor

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere yerel telekomünikasyon altyapılarında Huawei ve ZTE gibi Çin menşeli markaların donanımlarını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulundu. İşte detaylar...

Avrupa Birliği, Çinli ağ ekipmanlarına kapıları kapatıyor
Uzun süredir gündemde olan Çinli ağ ekipmanlarına yönelik çapındaki yasak iddiaları somutlaşıyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yeni açıklamayla birlikte, üye devletlere yerel telekom altyapılarında ve ZTE donanımlarını devre dışı bırakmaları resmen tavsiye edildi.

YASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL ANCAK GÜÇLÜ BİR SİNYAL

GSMArena'nın haberine göre, bilgiler bizzat bir Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan karar şimdilik resmi ve bağlayıcı bir yasa niteliği taşımıyor. Yine de Avrupa çapında Huawei ve ZTE gibi tedarikçilerden gelen Çinli ağ ekipmanlarının tamamen yasaklanmasına doğru atılmış net bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ SİBER GÜVENLİK ÇERÇEVESİ: CSA 2.0

Avrupa Birliği, tedarik zinciri güvenliğini ve ürün emniyetini hedefleyen yeni bir hamlesini uygulamaya koyma sürecinden geçiyor. Revize Edilmiş Siber Güvenlik Yasası (CSA 2.0) adı verilen tasarı, telekomünikasyon gibi kritik sektörlerdeki yabancı müdahaleleri engellemeyi amaçlıyor.

Sistem aynı zamanda "yüksek riskli tedarikçileri" belirlemek üzere yeni bir tedarik zinciri güvenlik çerçevesi sunmayı hedefliyor.

ÇİN'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Avrupa Birliği'nin uyguladığı politikalara Çinli yetkililerden tepki geldi. Daha önce olası karşı eylemler konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, Çinli ağ ekipmanı satıcılarına yönelik tutumu "ayrımcı" olarak nitelendiriyor. Bu tür politikaların Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticarete ve iş birliğine zarar vereceği belirtiliyor.

